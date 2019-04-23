Троллинг вместо этики

Мы живем в эпоху постмодерна, где общество представляет собой социальный театр, который мало чем отличается от обычного. Игра, как в прямом, так и в переносном смысле, становится основой нашего бытия. А медиа используют как эффективный инструмент в создании спектакля жизни.

В радиопрограмме «Полный Альбац» на «Эхе Москвы» ведущая размышляет о претенденте на пост Президента Украины Владимире Зеленском, сыгравшем роль президента в фильме «Слуги народа»:

Просто видно, что Зеленский вот эту историю прожил. И это важная вещь, это говорит о том, что он не просто повторяет слова, а он действительно прожил эту судьбу и ошибки, который делал его герой Голобородько.

Получается, что «картинка» на экране совсем не кажется людям ложной, хотя она реальности никакой в себе не несет. Поэтому мало кого удивляет, что СМИ становятся основным производителем симулякров. Не так давно «Московский комсомолец» написал о фальшивом экспонате в Историческом музее — фотографии жены Николая II, императрицы Александры Федоровны со странным предметом в руках. Через некоторое время в газете была помещена информация о том, что фотографию повесили в музее сами журналисты «МК». Поступок журналистов вызвал острую критику, глава управления по связям с общественностью Исторического музея Мария Лемигова назвала подобное поведение «гнусным и отвратительным».

Эпоха постмодерна вытеснила на обочину подлинного автора текста. Ему на смену пришел автор-мистификатор, который в отличие от автора-творца не является носителем духовного опыта.

К фиктивным авторам относят троллей, которые вступают в коммуникацию как с личной идентификацией, так и анонимно. Тролль, выступающий под собственным именем, похож на того, кто скрывает свое имя. Потому что и тот и другой ведут себя агрессивно и дерзко. Поведение троллей — это всегда провокация, конфликты и оскорбления.