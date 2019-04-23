Мнение

Троллинг вместо этики

Теги: 
Ксения Собчак

Выпуски программы «Осторожно, Собчак!» как новая  журналистика

Мы живем в эпоху постмодерна, где общество представляет собой социальный театр, который мало чем отличается от обычного.  Игра, как в прямом, так и в переносном смысле, становится основой нашего бытия. А медиа используют как эффективный инструмент в создании спектакля жизни.  

В радиопрограмме «Полный Альбац» на «Эхе Москвы» ведущая размышляет о претенденте на пост Президента Украины Владимире Зеленском, сыгравшем роль президента в фильме «Слуги народа»:

Просто видно, что Зеленский вот эту историю прожил. И это важная вещь, это говорит о том, что он не просто повторяет слова, а он действительно прожил эту судьбу и ошибки, который делал его герой Голобородько.

Получается, что «картинка» на экране совсем не кажется людям ложной, хотя она реальности никакой в себе не несет. Поэтому  мало кого удивляет, что СМИ  становятся основным производителем симулякров.  Не так давно «Московский комсомолец» написал о фальшивом экспонате в Историческом музее — фотографии жены Николая II, императрицы Александры Федоровны со странным предметом в руках. Через некоторое время в газете была помещена информация о том, что фотографию повесили в музее сами журналисты «МК». Поступок журналистов вызвал острую критику, глава управления по связям с общественностью Исторического музея Мария Лемигова назвала подобное поведение  «гнусным и отвратительным».

Эпоха постмодерна вытеснила на обочину подлинного автора текста. Ему на смену пришел автор-мистификатор, который в отличие от автора-творца не является носителем духовного опыта.

К фиктивным авторам относят троллей, которые вступают в коммуникацию как с личной идентификацией, так и анонимно. Тролль, выступающий под  собственным именем, похож на того, кто скрывает свое имя.  Потому что и тот и другой ведут себя агрессивно и дерзко. Поведение троллей — это всегда провокация, конфликты и оскорбления.

Философией постмодернизма заражены все: и те, кто создает информацию, и те, кто ее потребляет, и те, кто ее анализирует

Примером тролля, не скрывающего своего реального имени, является Ксения Собчак, которая неоднократно меняла свое социальное амплуа.  В программе «Осторожно, Собчак!» она, не скрывая, активно используют троллинг и прибегает к гламуру как к специфической черте театрализации жизни. За ее гламурностью скрывается шик, эффектность, особая привлекательность, но она не несет в себе черты ее личной индивидуальности.

По мнению телекритика Ирины Петровской, смотреть на этот беспощадный и бессмысленный троллинг Собчак невыносимо:

Свободная от цензуры и редактуры, сама себе автор и режиссер, Собчак отважно рушит все стандарты, каноны и этические принципы, которые все же худо-бедно существовали в профессии журналиста и интервьюера даже на трешэвых федеральных каналах.

Падение рейтингу Собчак не грозит. В этом можно убедиться, послушав «Человек из телевизора» на «Эхе Москвы», где Ирина Петровская вместе с радиоведущей Ксенией Лариной разбирают очередной выпуск «Осторожно, Собчак!». В нем теледива берет интервью у Леонида Парфенова. Слушаешь и не веришь своим ушам: от былого возмущения Ирины Петровской не осталось и следа. И знаменитого Леонида Парфенова не остановила от участия в программе Собчак ее скандальная встреча с Анастасией Волочковой.  

Поэтому сто раз был прав Хёйзинг Йохан в своей книге «Человек играющий»:

Человек эпохи постмодерна — это принципиально свободная личность от… и для… Это открытый, непредубежденный, раскованный, настроенный на игру человек.

Философией постмодернизма заражены все: и те, кто создает информацию, и те, кто ее потребляет, и те, кто ее анализирует. Поэтому торжествует троллинг, возведенный сегодня в новую степень.

Фото: shutterstock.com
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23 апреля 2019

Апр 23, 2019

Профессия

Черно-белый юмор
Фотографы без чувства юмора есть, но с этим чувством их больше 

Мнение

Троллинг вместо этики
Выпуски программы «Осторожно, Собчак!» как новая  журналистика

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