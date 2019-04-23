Троллинг вместо этики

Выпуски программы «Осторожно, Собчак!» как новая журналистика
Мы живем в эпоху постмодерна, где общество представляет собой социальный театр, который мало чем отличается от обычного. Игра, как в прямом, так и в переносном смысле, становится основой нашего бытия. А медиа используют как эффективный инструмент в создании спектакля жизни.
В радиопрограмме «Полный Альбац» на «Эхе Москвы» ведущая размышляет о претенденте на пост Президента Украины Владимире Зеленском, сыгравшем роль президента в фильме «Слуги народа»:
Просто видно, что Зеленский вот эту историю прожил. И это важная вещь, это говорит о том, что он не просто повторяет слова, а он действительно прожил эту судьбу и ошибки, который делал его герой Голобородько.
Получается, что «картинка» на экране совсем не кажется людям ложной, хотя она реальности никакой в себе не несет. Поэтому мало кого удивляет, что СМИ становятся основным производителем симулякров. Не так давно «Московский комсомолец» написал о фальшивом экспонате в Историческом музее — фотографии жены Николая II, императрицы Александры Федоровны со странным предметом в руках. Через некоторое время в газете была помещена информация о том, что фотографию повесили в музее сами журналисты «МК». Поступок журналистов вызвал острую критику, глава управления по связям с общественностью Исторического музея Мария Лемигова назвала подобное поведение «гнусным и отвратительным».
Эпоха постмодерна вытеснила на обочину подлинного автора текста. Ему на смену пришел автор-мистификатор, который в отличие от автора-творца не является носителем духовного опыта.
К фиктивным авторам относят троллей, которые вступают в коммуникацию как с личной идентификацией, так и анонимно. Тролль, выступающий под собственным именем, похож на того, кто скрывает свое имя. Потому что и тот и другой ведут себя агрессивно и дерзко. Поведение троллей — это всегда провокация, конфликты и оскорбления.
Примером тролля, не скрывающего своего реального имени, является Ксения Собчак, которая неоднократно меняла свое социальное амплуа. В программе «Осторожно, Собчак!» она, не скрывая, активно используют троллинг и прибегает к гламуру как к специфической черте театрализации жизни. За ее гламурностью скрывается шик, эффектность, особая привлекательность, но она не несет в себе черты ее личной индивидуальности.
По мнению телекритика Ирины Петровской, смотреть на этот беспощадный и бессмысленный троллинг Собчак невыносимо:
Свободная от цензуры и редактуры, сама себе автор и режиссер, Собчак отважно рушит все стандарты, каноны и этические принципы, которые все же худо-бедно существовали в профессии журналиста и интервьюера даже на трешэвых федеральных каналах.
Падение рейтингу Собчак не грозит. В этом можно убедиться, послушав «Человек из телевизора» на «Эхе Москвы», где Ирина Петровская вместе с радиоведущей Ксенией Лариной разбирают очередной выпуск «Осторожно, Собчак!». В нем теледива берет интервью у Леонида Парфенова. Слушаешь и не веришь своим ушам: от былого возмущения Ирины Петровской не осталось и следа. И знаменитого Леонида Парфенова не остановила от участия в программе Собчак ее скандальная встреча с Анастасией Волочковой.
Поэтому сто раз был прав Хёйзинг Йохан в своей книге «Человек играющий»:
Человек эпохи постмодерна — это принципиально свободная личность от… и для… Это открытый, непредубежденный, раскованный, настроенный на игру человек.
Философией постмодернизма заражены все: и те, кто создает информацию, и те, кто ее потребляет, и те, кто ее анализирует. Поэтому торжествует троллинг, возведенный сегодня в новую степень.