Смотритель потухшего маяка: почему Трамп проиграл соцсетям

И хотя новости с Трампом продолжали появляться на телевидении и сайтах медиа, все больше пользователей стали замечать, что бывший президент словно исчез следом за своим аккаунтом в Twitter. После блокировки количество упоминаний экс-президента сократилось на 91%. Редкие новости сложно сравнить с постоянным потоком экспрессивных твитов, которыми Трамп так щедро одаривал пользователей. Для человека, который несколько лет назад заявил, что именно соцсети помогли ему занять Белый дом, изгнание из них стало сродни информационной смерти.

На маяк

Но Трамп с присущей ему самоуверенностью отчаиваться не стал и в мае запустил автономный блог, чтобы «соорудить маяк свободы во времена замалчиваний и лжи». Помощники бывшего президента пообещали, что платформа под названием «С рабочего стола Дональда Трампа» поможет последователям напрямую общаться с их кумиром и «изменит правила игры».

По задумке разработчиков, функционально блог походил на Twitter: записи отображались на визуально узнаваемых плашках, ими можно было делиться в том же Twitter или Facebook. Посыл прост: вы можете убрать из медиапространства меня, но моих последователей, которые все равно распространят все, что я говорю, не уберете.

Экс-президент мог публиковать фото, видео, комментарии и целые материалы. Была возможность подписаться на e-mail-рассылку. Но, несмотря на обещания, в блоге так и не появились комментарии. Это делало коммуникацию односторонней и вызвало сомнения — точно ли проблема в трудностях модерации? Впрочем, лайкать записи Трампа позволялось.

Гвоздь в гроб

Спустя 29 дней маяк все-таки погас — владельца разочаровала критически низкая посещаемость. В день запуска на сайте зафиксировали 159 тысяч взаимодействий, уже на следующий день их количество упало до 30 тысяч, а весь оставшийся месяц их насчитывалось не больше 15 тысяч. Как пишет Forbes, блог генерировал даже меньше трафика, чем сайт о здоровом питании Eat This Not That и сайт приюта домашних питомцев Petfinder. И это при том, что в свои лучшие дни Трамп гордился 80 миллионами подписчиков в Twitter.

Судя по анализу Wired, в провале оказались виноваты нынешняя экосистема соцсетей и изменившееся поведение аудитории. Телевидение — пример «проталкивающей» среды, которая погружает людей в контент и оставляет минимальные возможности для взаимодействия, кроме переключения каналов. Интернет — «вытягивающая» среда: пользователи сами выбирают, что и где им читать, а значит, привлечь их внимание сложнее. Поэтому, если сайт хочет, чтобы пользователь его заметил, ему жизненно необходимо генерировать трафик — пусть даже через возможность комментирования, которой не было в блоге Трампа.