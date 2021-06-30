Смотритель потухшего маяка: почему Трамп проиграл соцсетям

Как Трамп и журналисты проигрывают платформам в борьбе за внимание
В начале мая бывший президент США Дональд Трамп запустил личный блог на собственной платформе — ответ Twitter, Facebook и всем сопутствующим соцсетям, которые его заблокировали. Из обещанного «места, где можно свободно и безопасно говорить», блог стал площадкой, на которой говорить мог только Трамп. Это не оценили даже радикальные республиканцы, и через месяц после запуска блог с позором закрылся. Но были ли в 2021-м у отдельного блога без подпитки соцсетей шансы и почему в борьбе за внимание экс-президент все-таки проиграл платформам (как и почти все журналисты)?
Большой Брат постит
Еще год назад любой заскучавший пользователь Twitter мог зайти на страницу Дональда Трампа и оказаться внутри самого веселого и разнузданного политического реалити-шоу на планете.
• 2013: Трамп прозрачно намекает на то, что в смерти министра здравоохранения США, который проверил свидетельство о рождении Обамы, виноват сам Обама;
• 2014: утверждает, что хоть волонтеры, которые отправились в Африку спасать больных Эболой, и «прекрасны», но им нельзя позволить вернуться домой;
• 2015: глумится над нападением на редакцию французской сатирической газеты Charlie Hebdo, в результате которого погибли 12 человек;
• 2016: обещает, что «Мексика заплатит за стену», которую Трамп хочет возвести для борьбы с незаконными мигрантами из самой Мексики;
• 2017: обвиняет Барака Обаму в прослушке телефонных разговоров (конечно, без доказательств);
• 2018: пишет капслоком твит с угрозами президенту Ирана и чуть не развязывает войну между двумя государствами. В другом твите хвастается перед Ким Чен Ыном размером своей ядерной... кнопки;
• 2019: предлагает темнокожим женщинам-конгрессменам покинуть США и вернуться «домой», в «страны, где правительства катастрофические, самые коррумпированные и некомпетентные»;
• 2020: когда понимает, что проигрывает выборы, начинает бездоказательно называть их «самыми коррумпированными в истории»;
• 2020: Twitter (а следом и Facebook) блокируют аккаунт Трампа за «подстрекательство к насилию» после вооруженной атаки его сторонников на Капитолий. Бывший президент США обвиняет платформу в ориентации на левых радикалов и нарушении принципа свободы слова.
Вот и сказке конец — «зло» побеждено, «справедливость» торжествует, все счастливы, и в мире больше нет проблем… Но не все так просто — в медиапространстве блокировка Трампа вызвала ожидаемый шквал дискуссий: что это за добро такое, которое позволяет себе вместо диалога устранять соперника, лишив его права голоса? Почему одна из крупнейших соцсетей может себе позволить на лету менять собственные правила, ведь за несколько лет до блокировки представители компании заявляли, что не будут удалять информационно значимые твиты, даже если те нарушают правила соцсети — например, оскорбляют или подстрекают? Учитывая, что среди тех, кто пользуется Twitter и Facebook, есть и сторонники бывшего президента, не ущемляет ли руководство платформ их права, отдавая преимущество демократам?
И хотя новости с Трампом продолжали появляться на телевидении и сайтах медиа, все больше пользователей стали замечать, что бывший президент словно исчез следом за своим аккаунтом в Twitter. После блокировки количество упоминаний экс-президента сократилось на 91%. Редкие новости сложно сравнить с постоянным потоком экспрессивных твитов, которыми Трамп так щедро одаривал пользователей. Для человека, который несколько лет назад заявил, что именно соцсети помогли ему занять Белый дом, изгнание из них стало сродни информационной смерти.
На маяк
Но Трамп с присущей ему самоуверенностью отчаиваться не стал и в мае запустил автономный блог, чтобы «соорудить маяк свободы во времена замалчиваний и лжи». Помощники бывшего президента пообещали, что платформа под названием «С рабочего стола Дональда Трампа» поможет последователям напрямую общаться с их кумиром и «изменит правила игры».
По задумке разработчиков, функционально блог походил на Twitter: записи отображались на визуально узнаваемых плашках, ими можно было делиться в том же Twitter или Facebook. Посыл прост: вы можете убрать из медиапространства меня, но моих последователей, которые все равно распространят все, что я говорю, не уберете.
Экс-президент мог публиковать фото, видео, комментарии и целые материалы. Была возможность подписаться на e-mail-рассылку. Но, несмотря на обещания, в блоге так и не появились комментарии. Это делало коммуникацию односторонней и вызвало сомнения — точно ли проблема в трудностях модерации? Впрочем, лайкать записи Трампа позволялось.
Гвоздь в гроб
Спустя 29 дней маяк все-таки погас — владельца разочаровала критически низкая посещаемость. В день запуска на сайте зафиксировали 159 тысяч взаимодействий, уже на следующий день их количество упало до 30 тысяч, а весь оставшийся месяц их насчитывалось не больше 15 тысяч. Как пишет Forbes, блог генерировал даже меньше трафика, чем сайт о здоровом питании Eat This Not That и сайт приюта домашних питомцев Petfinder. И это при том, что в свои лучшие дни Трамп гордился 80 миллионами подписчиков в Twitter.
Судя по анализу Wired, в провале оказались виноваты нынешняя экосистема соцсетей и изменившееся поведение аудитории. Телевидение — пример «проталкивающей» среды, которая погружает людей в контент и оставляет минимальные возможности для взаимодействия, кроме переключения каналов. Интернет — «вытягивающая» среда: пользователи сами выбирают, что и где им читать, а значит, привлечь их внимание сложнее. Поэтому, если сайт хочет, чтобы пользователь его заметил, ему жизненно необходимо генерировать трафик — пусть даже через возможность комментирования, которой не было в блоге Трампа.
Чем больше обновляются рекомендательные алгоритмы, тем пассивнее становятся пользователи соцсетей — искать новое уже не приходится, платформы сами все посоветуют на основе предпочтений. По словам журналиста Филиппа Наполи, провал блога экс-президента США говорит о том, что «даже те пылкие экстремисты, которые составляют ядро базы поддержки Трампа, настолько пассивно потребляют контент соцсетей, что традиционный блог при отсутствии сопутствующих аккаунтов в соцсетях (которые генерировали бы алгоритмическое усиление) не может получить даже долю взаимодействий, которую получит лишь один твит». Наполи даже называл этот случай последним гвоздем в гроб мечты об интернете как площадке для активных пользователей.
В окружении проблем
Другие эксперты видят причину провала в отсутствии на сайте интерактивных элементов: «Проблема Трампа заключается в том, что для наиболее эффективного онлайн-вовлечения требуется взаимодействие», — поделился с Insider Питер Лож, доцент школы СМИ и связей с общественностью университета Джорджа Вашингтона. В день закрытия блога постами Трампа поделились в сумме всего 1500 раз. Стратегия «автор — контент, пользователи — продвижение» потерпела крах, потому что никто не обязан делиться вашим контентом, даже если вы бывший президент.
Политический обозреватель Эрин Глория Райан считает, что экс-президент просто не попал в тренды: «Я думаю, что блогинг достиг своего расцвета между 2006 и 2011 годами, так что он опоздал с этим примерно на десять лет», — заявила она.
По словам источников Politico, сейчас в лагере Трампа разлад — одни уповают на электронную рассылку как хороший способ оставаться на виду, другие предлагают развивать сайт, где смогут собраться все недовольные поведением соцсетей республиканцы, даже если это обойдется в десятки миллионов долларов.
Главное, чему можно поучиться у всей этой истории, — нескончаемому оптимизму Трампа. После оглушительного провала блога он не отчаялся и заявил, что скоро запустит целую соцсеть, ориентированную на себя и своих сторонников. Легко сыпать идеями, когда твое состояние исчисляется в миллиардах долларов. Вопрос только в том, смогут ли деньги перевести пассивное потребление в активное, а пользователей — в последователей.