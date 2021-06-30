Смотритель потухшего маяка: почему Трамп проиграл соцсетям

В начале мая бывший президент США Дональд Трамп запустил личный блог на собственной платформе — ответ Twitter, Facebook и всем сопутствующим соцсетям, которые его заблокировали. Из обещанного «места, где можно свободно и безопасно говорить», блог стал площадкой, на которой говорить мог только Трамп. Это не оценили даже радикальные республиканцы, и через месяц после запуска блог с позором закрылся. Но были ли в 2021-м у отдельного блога без подпитки соцсетей шансы и почему в борьбе за внимание экс-президент все-таки проиграл платформам (как и почти все журналисты)?

Большой Брат постит

Еще год назад любой заскучавший пользователь Twitter мог зайти на страницу Дональда Трампа и оказаться внутри самого веселого и разнузданного политического реалити-шоу на планете.

• 2013: Трамп прозрачно намекает на то, что в смерти министра здравоохранения США, который проверил свидетельство о рождении Обамы, виноват сам Обама;

• 2014: утверждает, что хоть волонтеры, которые отправились в Африку спасать больных Эболой, и «прекрасны», но им нельзя позволить вернуться домой;

• 2015: глумится над нападением на редакцию французской сатирической газеты Charlie Hebdo, в результате которого погибли 12 человек;

• 2016: обещает, что «Мексика заплатит за стену», которую Трамп хочет возвести для борьбы с незаконными мигрантами из самой Мексики;

• 2017: обвиняет Барака Обаму в прослушке телефонных разговоров (конечно, без доказательств);

• 2018: пишет капслоком твит с угрозами президенту Ирана и чуть не развязывает войну между двумя государствами. В другом твите хвастается перед Ким Чен Ыном размером своей ядерной... кнопки;

• 2019: предлагает темнокожим женщинам-конгрессменам покинуть США и вернуться «домой», в «страны, где правительства катастрофические, самые коррумпированные и некомпетентные»;

• 2020: когда понимает, что проигрывает выборы, начинает бездоказательно называть их «самыми коррумпированными в истории»;

• 2020: Twitter (а следом и Facebook) блокируют аккаунт Трампа за «подстрекательство к насилию» после вооруженной атаки его сторонников на Капитолий. Бывший президент США обвиняет платформу в ориентации на левых радикалов и нарушении принципа свободы слова.

Вот и сказке конец — «зло» побеждено, «справедливость» торжествует, все счастливы, и в мире больше нет проблем… Но не все так просто — в медиапространстве блокировка Трампа вызвала ожидаемый шквал дискуссий: что это за добро такое, которое позволяет себе вместо диалога устранять соперника, лишив его права голоса? Почему одна из крупнейших соцсетей может себе позволить на лету менять собственные правила, ведь за несколько лет до блокировки представители компании заявляли, что не будут удалять информационно значимые твиты, даже если те нарушают правила соцсети — например, оскорбляют или подстрекают? Учитывая, что среди тех, кто пользуется Twitter и Facebook, есть и сторонники бывшего президента, не ущемляет ли руководство платформ их права, отдавая преимущество демократам?