Как выстроить доверительные отношения с аудиторией: почему СМИ стоит обучать читателей медиаграмотности

В современном мире чтение новостей больше похоже на испытание. И сложность заключается не столько в самих инфоповодах, сколько в том, что информационная нагрузка стала слишком высокой. Добавим к этому конспирологические теории (пользующиеся немалой популярностью), политизированную хронику пандемии — и получим огромный, неконтролируемый, сбивающий с толку новостной поток. Сказать, где в нем правда, ангажированная полуправда или абсолютная выдумка — практически невозможно.

В связи с этим журналистика уже не просто предоставляет читателю факты, — она объясняет, как с ними работать и отличать достоверную информацию от фейковой. ЖУРНАЛИСТ ознакомился с рекомендациями отечественных и зарубежных профессионалов по повышению медиаграмотности.

«Даже будучи опытным журналистом и скептиком, я не раз попадалась на кажущиеся достоверными статьи, которые мне присылали друзья или родственники, — призналась Молли Мучна, один из авторов образовательной рассылки «Trusting news». — «Случалось даже, что я верила сфабрикованным скриншотам твитов президента, которые с первого взгляда было не отличить от настоящих».

Так каково же тем, кто не обладает навыком работы с фейками? Кто действительно старается найти достоверную информацию, но просто не знает как?

И как строить доверительные отношения с аудиторией — как убедить ее, что «нам верить можно», когда вокруг так много информации, которой верить нельзя?

Адам Рихтер, редактор отдела digital-новостей в Reading Eagle, написал о том, как повышение медиаграмотности может помочь в борьбе за правду. Он предложил читателям советы по работе с текстом: как проследить главную идею текста и отличить факт от мнения; как понять, что материал ссылается на другие источники и что эти источники достоверные. «Медиа стремительно теряют доверие, однако надежда еще есть. Показывая кухню новостной индустрии и рассказывая о том, как люди пишут новости, мы можем вернуть доверие читателей».

Полезными советами поделился и репортер ProPublica Маршалл Аллен. В ответ на бурную дискуссию, разразившуюся вокруг видео о «пандемии», Аллен опубликовал список вопросов, которые он задает себе, чтобы проверить текст на достоверность (схожий материал вышел в рамках «Trusting news» — совместного проекта RJI (Reynolds Journalism Institute) и API (American Press Institute). В своей колонке Аллен прописал чек-лист для анализа материалов, который он обычно предлагает своим друзьям (также автор попросил читателей подходить с разумной долей скептицизма к любой информации — даже к той, которая публикуется в ProPublica).

Вот, на что Аллен предложил обратить внимание при чтении новостей:

1. В тексте представлено мнение всех участников или только одной из сторон?

2. Автор пишет, исходя из принципов честности, или преследует корыстные цели?

3. Опирается ли автор на факты?

4. Предоставлено ли право голоса тем, кто обвиняется в тексте?

5. Есть ли ссылки на источники? Если нет, указывает ли автор причину их отсутствия?

6. Заявлен ли текст как содержащий «секретную», никому больше не доступную информацию?

Насколько проще было бы аудитории отличать правду от фейка, если бы каждый задавался подобными вопросами при просмотре видео, или прослушивании радиопрограмм, или чтении статей? Несомненно проще.

Похожие памятки публикуются и отечественными СМИ. Особенно популярны они стали в последнее время — в связи с пандемией коронавируса и распространением слухов: о числе зараженных и выздоровевших, о состоянии больниц, о поведении медицинских работников и т.д.

Полезными советами делились не только центральные СМИ, вроде «Российской газеты» или «5 канала» — помочь читателям старались и региональные издания. Петербургское интернет-СМИ «Бумага» составило краткую памятку по борьбе с фейковыми новостями и список проверенных источников, которые публикуют данные по коронавирусу в стране и мире. «Челнинские известия» пообщались со специалистами: как вести себя во время информационной бури, объяснили культуролог и психолог. Одной из причин стихийных слухов они назвали тревожность, одним из способов борьбы с ними — критичное отношение к информации и внимательное ее изучение.

«Мы не можем контролировать недостоверную информацию, не можем прекратить ее распространение. Но мы можем дать читателям базовые знания о том, как проходит процесс отбора и написания новостей, и тем самым помочь им стать грамотными медиапотребителями. Чем лучше аудитория понимает, как отличить журналистику факта от фейковой, тем вероятнее она станет вашей аудиторией — если только вы можете назвать себя проверенным новостным ресурсом», — считает Молли Мучна.

Также Мучна в качестве первого шага навстречу читателям предлагает написать пост в социальных сетях или полноценный материал с чек-листом и поделиться той информацией, которая может пригодиться им при знакомстве с недостоверными материалами.

Вот пример того, с чего можно начать — от директора «Trusting News» Джоя Мейера:

1. Для начала проверьте ссылки. Убедитесь, что за фактами, к которым апеллирует автор, стоят конкретные источники. Посмотрите, какие именно.

2. Затем проверьте дату публикации — не устарели ли данные?

3. И напоследок, если информация все еще кажется сомнительной и маловероятной, погуглите новость и поищите ее на других источниках — для подтверждения самого ее существования.

Поощряйте читателей относиться скептически к любой информации и напоминайте им о том, что не все материалы создаются в равных условиях. Делитесь знаниями о том, как происходит создание новостей: это не только поможет читателями стать опытными и грамотными потребителями, но и позволит доказать вам, что вы умеете работать с информацией и «вам верить можно».