Доверие к СМИ неожиданно выросло

Доверие к журналистике в американском обществе, стабильно снижавшееся с середины 1970-х годов и совсем рухнувшее в середине 2010-х, в последние два года стало довольно бодро расти. И хотя во взаимоотношениях российского общества с российскими СМИ, безусловно, свои погремушки, все же интересно посмотреть, какие именно факторы могут привести к росту доверия общества к журналистике. Вдруг пригодится.

Для начала интересно проанализировать, почему доверие к журналистике в США снижалось. В середине 70-х американские СМИ достигли пика своего коммерческого развития. Это был золотой век журналистики. Политика, культура, искусство, шоу-бизнес зависели от СМИ. Медиахолдинги были настолько богатыми, что строили небоскребы. Они предопределяли повестку дня, но продавали эту повестку через подписку и рекламу, обладая монополией.

Коммерциализация их и сгубила. Сначала критики слева, а потом и более широкая общественность догадались, что СМИ не столько служат обществу, сколько зарабатывают. С тех пор доверие к СМИ медленно, но неуклонно снижалось.

Настоящий провал случился в 2016-м году, во время выборов, когда всему обществу стало очевидно, что СМИ представляют не интересы общества, а интересы партийных элит.

Однако СМИ извлекли уроки из этого провала. По мнению медиаэкспертов, восстановлению доверия послужили три фактора.

Во-первых, на фоне засилия фейк-ньюс в социальных сетях, сами СМИ стали много говорить о роли журналистики в обществе. В самом деле, если журналисты способны формировать общественное мнение, то они также могут формировать общественное мнение по поводу своей роли. Пугая дезинформацией и очевидными дезинтеграционными процессами, СМИ выставили себя защитником фактов, демократии и морали. Это сработало, как показало исследование Луизианского университета.