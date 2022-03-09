В гостях у «Туапсинских вестей»: на что сегодня клюет

ЖУРНАЛИСТ трансформирует рубрику «медиаразбор» в формат «в гостях у медиа». Это значит, что мы — физически или виртуально — отправляемся к вам в редакцию и смотрим, как устроены ваши редакционные процессы и какие вы получаете результаты. В прошлом веке ЖУРНАЛИСТ придерживался практики выезда на места, и мы хотим возродить эту традицию в рамках проекта Digital Перспектива. Без спроса в гости не ходят, поэтому мы ждем приглашения от редакций. Приедем не с пустыми руками, а с разбором ваших успехов и проблем, рекомендациями и советами. Заявки можно оставлять на почту журнала. Первым гостеприимным хозяином стал Андрей Смеюха — главный редактор «Туапсинских вестей», и мы отправились на Черноморское побережье в поисках интересных редакционных практик.

В одноэтажном домике в центре города, напротив, конечно же, памятника Ленину, нас ждал главный редактор с горелкой и свежесваренным в турке кофе. Видно, что кабинет сделан с душой — тут есть все, чтобы с удовольствием проводить время на работе. Артефакты на стенах и полках обнаруживают основные увлечения редактора — фотография и столярное дело. Коллекция рубанков на стеллажах соседствует с коллекцией старинных фотоаппаратов… но как это связано с газетой? Андрей Смеюха — яркий представитель лагеря журналистов, которые не называют современное медиапроизводство по имени одного из каналов дистрибуции. Газета — это и сайт, и аккаунты в соцсетях. Может быть, даже сначала сайт и соцсети, а потом газета, но, как и у многих коллег, газета все же приносит основной доход.

На своем посту Андрей находится уже 8 лет: переехал из Краснодара, ушел из редакции большого краевого издания, с хорошей зарплаты, все это время решает традиционные проблемы небольшого СМИ — нехватка людей, денег и возможностей для развития. Пожалуй, главное отличие от многих других небольших редакций заключается в позиции нашего героя, который делает, что может, с тем, что имеет, а результат налицо — по охвату сайт газеты является вторым в рейтинге районных изданий Краснодарского края.

— У нас работает 14 человек, 13 из них привиты, 1 не привит и болел 2 раза, — смеется редактор, который еженедельно докладывает обстановку учредителям.

Молитва искусственному интеллекту

В небольших комнатах, уже без деревянного антуража, работают самые необходимые на месте сотрудники, остальные на удаленке вне зависимости от пандемии — 14 человек в этом помещении точно не поместятся. Например, редактор сайта никогда здесь и не бывал.