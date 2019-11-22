Как городская газета стала больше, чем СМИ

ПАДАЕМ И РАСТЕМ

Главная проблема, с которой сталкивается большинство бумажных изданий, — падение тиража. Как бы мы ни старались, число подписчиков уменьшается. Мы реалисты и прекрасно понимаем, что этот процесс будет продолжаться. Связано это в первую очередь с уходом читающего поколения в интернет. Нам остается только идти следом за ним. Что мы и делаем: последние три года мы активно занимаемся развитием сайта газеты. Недавно получили свидетельство о регистрации электронного СМИ — оно называется «ПроТуймазы». Теперь наш сайт живет почти самостоятельной жизнью. Правда, внимания и времени он требует не меньше, чем газета. В этом году реализуем проект, который направлен на привлечение молодежной аудитории: интересный контент, акции, конкурсы помогают интегрировать молодых граждан в жизнь района, чтобы они были не сторонними наблюдателями, а активными участниками происходящих событий.

К развитию электронных СМИ давно пора относиться философски и воспринимать этот процесс как расширение пространства для конкуренции. Раньше между собой конкурировали газеты с газетами, радио с радио и т. д. Теперь между собой конкурируют все медиа.

Мы стараемся всеми силами увеличить свое присутствие в сети. Делаем первые шаги в «Дзене», например. Начинаем понемногу зарабатывать на рекламе и объявлениях, которые печатаем на сайте и в соцсетях. Пока это небольшие деньги — порядка 60 тысяч в год, но интерес рекламодателей растет.

Что касается социальных сетей, там у нас более девяти тысяч подписчиков. По нынешним меркам это немного, конечно, есть над чем работать. Ставку делаем на «ВКонтакте» — там собирается наша целевая аудитория. Мы стараемся не размазывать старания по всем соцсетям, а сосредоточиться на одной-двух. В «Одноклассниках» у нас всего тысяча подписчиков. Время от времени что-то появляется в Instagram, но на это нужно время и кадры, а их нет.

Сайтом занимаются два человека — корреспондент и инженер-электронщик. Плюс каждый из восьми журналистов готовит по 1-2 новости ежедневно в обязательном порядке. В день публикуем до 20 новостей самого разного характера — от нацпроектов до происшествий. Регулярно проводим опросы и конкурсы в соцсетях.

ХОТИМ БЫТЬ ЧЕСТНЫМИ

При этом печатная версия газеты тоже нужна. Чтобы она просуществовала как можно дольше, нужно искать резервы для развития. В первую очередь это касается качества издания — и контента, и полиграфии. Свою газету мы печатаем в собственной типографии на машине, позволяющей печатать в цвете (4+2). Хотя в цвете печатаем не часто — исключительно по большим праздникам. Во-первых, это дорого, во-вторых, трудно найти хороших печатников. После того как проводили старую гвардию на пенсию, пришли молодые, но вполне способные ребята, которые обучаются на месте.

В прошлом году наша газета стала участником ежегодного проекта «Экспериментальная конвергентная редакция в регионе», реализуемого Союзом предприятий печатной индустрии (ГИПП) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы поработали над контентом, дизайном газеты, обсудили способы привлечения посетителей на сайт.