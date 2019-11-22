Как городская газета стала больше, чем СМИ

Быть полезным, интересным, разнообразным — вот то, к чему стремится «Туймазинский вестник» и в онлайне, и в офлайне, и при работе над социально значимыми проектами
ПАДАЕМ И РАСТЕМ
Главная проблема, с которой сталкивается большинство бумажных изданий, — падение тиража. Как бы мы ни старались, число подписчиков уменьшается. Мы реалисты и прекрасно понимаем, что этот процесс будет продолжаться. Связано это в первую очередь с уходом читающего поколения в интернет. Нам остается только идти следом за ним. Что мы и делаем: последние три года мы активно занимаемся развитием сайта газеты. Недавно получили свидетельство о регистрации электронного СМИ — оно называется «ПроТуймазы». Теперь наш сайт живет почти самостоятельной жизнью. Правда, внимания и времени он требует не меньше, чем газета. В этом году реализуем проект, который направлен на привлечение молодежной аудитории: интересный контент, акции, конкурсы помогают интегрировать молодых граждан в жизнь района, чтобы они были не сторонними наблюдателями, а активными участниками происходящих событий.
К развитию электронных СМИ давно пора относиться философски и воспринимать этот процесс как расширение пространства для конкуренции. Раньше между собой конкурировали газеты с газетами, радио с радио и т. д. Теперь между собой конкурируют все медиа.
Мы стараемся всеми силами увеличить свое присутствие в сети. Делаем первые шаги в «Дзене», например. Начинаем понемногу зарабатывать на рекламе и объявлениях, которые печатаем на сайте и в соцсетях. Пока это небольшие деньги — порядка 60 тысяч в год, но интерес рекламодателей растет.
Что касается социальных сетей, там у нас более девяти тысяч подписчиков. По нынешним меркам это немного, конечно, есть над чем работать. Ставку делаем на «ВКонтакте» — там собирается наша целевая аудитория. Мы стараемся не размазывать старания по всем соцсетям, а сосредоточиться на одной-двух. В «Одноклассниках» у нас всего тысяча подписчиков. Время от времени что-то появляется в Instagram, но на это нужно время и кадры, а их нет.
Сайтом занимаются два человека — корреспондент и инженер-электронщик. Плюс каждый из восьми журналистов готовит по 1-2 новости ежедневно в обязательном порядке. В день публикуем до 20 новостей самого разного характера — от нацпроектов до происшествий. Регулярно проводим опросы и конкурсы в соцсетях.
ХОТИМ БЫТЬ ЧЕСТНЫМИ
При этом печатная версия газеты тоже нужна. Чтобы она просуществовала как можно дольше, нужно искать резервы для развития. В первую очередь это касается качества издания — и контента, и полиграфии. Свою газету мы печатаем в собственной типографии на машине, позволяющей печатать в цвете (4+2). Хотя в цвете печатаем не часто — исключительно по большим праздникам. Во-первых, это дорого, во-вторых, трудно найти хороших печатников. После того как проводили старую гвардию на пенсию, пришли молодые, но вполне способные ребята, которые обучаются на месте.
В прошлом году наша газета стала участником ежегодного проекта «Экспериментальная конвергентная редакция в регионе», реализуемого Союзом предприятий печатной индустрии (ГИПП) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы поработали над контентом, дизайном газеты, обсудили способы привлечения посетителей на сайт.
Что касается контента — он должен быть полезным, интересным, разнообразным. Для этого надо следить за тем, как меняются вкусы и предпочтения читателей, а значит, всеми способами поддерживать с ними связь. За последние годы у людей появились новые интересы, изменилась структура их быта. Помимо важных социально-экономических новостей, им нужны развлечения, простые объяснения сложных вещей. Мы стараемся давать ответы на все их вопросы.
В этом году в газете появилась новая рубрика «ТВ» развеивает слухи»: любой человек может позвонить в редакцию с какой-то сомнительной новостью и с помощью корреспондентов выяснить — что правда, а что нет. Это здорово укрепляет доверие к изданию. Сегодня на людей буквально валятся новости, цитаты, цифры с экрана ТВ и монитора компьютера. Очень сложно отличить ложь от правды, пропаганду — от честных новостей. «Туймазинский вестник» становится своеобразным фильтром в океане информации. Читатель должен быть уверен, что мы проверяем каждый факт, о котором сообщаем, лично знаем тех людей, которые делятся с нами информацией, и экспертов, которые дают комментарии.
САМИ СЕБЕ ПОЧТАЛЬОНЫ
Мы не получаем субсидии из республиканского бюджета, а живем на то, что заработали сами. Основные источники дохода — это подписка, реклама, дизайнерский центр и типография. Участвуя в проектах по освещению социально значимых тем, получаем субсидию на его реализацию из федерального бюджета — в год реализуем по два-три проекта.
Объемы рекламы и объявлений за последние два-три года снизились на 15–20 %. Тем не менее за год нам удалось заработать на них более 10 миллионов рублей — это 38 % от общего объема доходов. Наши основные рекламодатели — торговые и сельскохозяйственные предприятия, компании, работающие в области здравоохранения, строительный комплекс. Достаточно много публикуем частных объявлений, поздравлений.
«Туймазинский вестник» распространяется и по подписке, и в розницу. Самый эффективный канал распространения в нашем случае — редакционная подписка. Она позволяет экономить на почтовых услугах, которые ежегодно растут.
Несколько лет назад мы создали свой отдел подписки и доставки, чтобы снизить зависимость от почты, и ни разу об этом не пожалели. Сейчас в отделе работают 28 человек — это почтальоны и те, кто принимает подписку, в период подписной кампании ездят по предприятиям и организациям, привлекая их в ряды подписчиков. Собственными силами распространяем 80 % тиража, остальные 20 % — почта. Значительный процент идет в розницу — у нас более 30 точек продаж по району, распространяем в основном через киоски и магазины.
КУКЛА И КУРТКА
Нацпроекты в газете освещаем регулярно согласно медиаплану; на сайте и в соцсетях — ежедневно. Что касается спецпроектов, то ими мы занимаемся постоянно.
Например, в рамках проекта «Я сегодня первый раз отправляюсь в первый класс!» в одном номере собрали более 200 первоклассников. Выбрали школу с наибольшим их количеством, сфотографировали и опубликовали их милые лица в газете — на 26 страницах!
Второй год организуем конкурс «Человек года» среди героев наших публикаций. Прежде чем определить победителя, советуемся с читателями, готовим финальное мероприятие с приглашением всех номинантов — их ждут подарки и концерт.
Отдельное направление нашей работы — это организация и проведение благотворительных акций. Одной из первых стала акция «Подари детям радость». С помощью районного отдела образования составили список желаний 100 детей из малоимущих семей, сирот, инвалидов, опубликовали его в газете и предложили читателям стать добрыми волшебниками и осуществить детские мечты. Желания у всех были разные — кто-то хотел получить куклу или робота, кому-то была нужнее обувь или теплая куртка. А кто-то мечтал побывать в цирке, стать режиссером или певицей. Исполнить их все до одного нам помогли предприниматели и наши читатели. Для мечтающих о сцене организовали концерт в караоке-клубе; тех, кто никогда не был в цирке, свозили в Уфу на представление; мальчику-инвалиду, мечтающему стать диджеем, организовали экскурсию на радиостанцию, где он рассказал о себе в прямом эфире.
Я тогда работала редактором отдела информации, и так получилось, что на наш отдел легла основная нагрузка по организации акции, поиску спонсоров, освещению ее в газете — хотя работал весь творческий коллектив во главе с бывшим главным редактором Гульназ Ермохиной! Помню, как сильно меня изменила эта работа. Я увидела, как живут, чем дышат люди, в жизни которых произошла какая-то беда и им пришлось взвалить на себя тяготы по воспитанию своих внуков, племянников… Многие стали опекунами в преклонном возрасте, во многих семьях у детей были серьезные проблемы со здоровьем. Чем больше я общалась с ними, тем глубже погружалась в эту тему. И через пару месяцев мы запустили еще один спецпроект «Собери ребенка в школу!». С помощью читателей мы помогли первоклассникам из многодетных семей или живущих с опекунами.
Газета реализует профориентационный проект «Город мастеров», направленный на привлечение внимания молодежи к рабочим специальностям. Идея возникла после того, как городские промышленные и сельхозпредприятия стали жаловаться на нехватку рабочих рук, а начальные профессиональные училища и колледжи (их в районе пять) — на трудности с набором учащихся. Молодежь не шла учиться туда, потому что это не модно, не престижно и, на их взгляд, не перспективно. В рамках спецпроекта «Город мастеров» газета организует для школьников походы на крупные промышленные и сельхозпредприятия, причем это не просто экскурсии — подростки пробуют себя в той или иной роли, изучают профессию «изнутри», работая каменщиками, штукатурами-малярами, комбайнерами, пекарями и т. д.
МЕТАЛЛ И МАНИКЮР
В России действуют более 40 государственных программ по пяти направлениям. И во многих муниципальных образованиях нашего района дела по их реализации шли со скрипом. Во-первых, людям не хватало подробной, четкой информации и положительных примеров. Во-вторых, дело стопорилось из-за пассивности граждан. Проект нашей газеты должен был повысить самосознание граждан, их предприимчивость, способность действовать без указов и рекомендаций.
Почти каждую неделю мы рассказываем о людях, благодаря которым в населенных пунктах стали появляться спортивные и игровые площадки, ремонтировали дороги, социальные объекты, системы водоснабжения, уличного освещения. Люди стали осознавать: в их руках реально действующий механизм, при помощи которого они могут по-хозяйски решать первоочередные проблемы, брать на себя роль ответственного партнера власти и в организационном, и в финансовом плане.
В результате количество участников программы поддержки местных инициатив выросло с 12 (в 2017 году) до 18 (в 2018 году). Сумма, выделенная на реализацию одобренных заявок, увеличилась в полтора раза.
Мы пытались сформировать в сознании читателей образ энергичного человека, готового к освоению новых профессий. Рассказывали о господдержке начинающих бизнесменов, фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, регулярно давали разъяснения по системе налогообложения, политике кредитования, создания сельхозкооперативов. Например, в материале «Жизнь заставит, а при желании научит» (номер от 16 января 2018 года) мы рассказали о семье Мустафиных. Супруги одновременно занялись бизнесом, воспользовавшись поддержкой программы по оказанию содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости. Муж открыл цех по производству металлоконструкций, жена — маникюрный салон.
Есть у нас коммерческий проект «Покупай свое, выбирай родное!». Его мы проводим одиндва раза в год. Цель акции — привлечь внимание туймазинцев к продукции и услугам местных производителей. Мы даем им возможность попиариться в газете — они нам платят за эти деньги. Это всегда специальный выпуск газеты, где мы рассказываем о производстве кумыса или открытии чебуречной, работе горнолыжного комплекса или о молодых парнях, которые занялись изготовлением стальных металлоконструкций — вот ведь молодцы.
ШАРЛОТКА И «КАТЮША»
У нас есть небольшой опыт проведения массовых мероприятий. Небольшой, потому что на подготовку мероприятия всегда уходит уйма времени и сил.
Например, в прошлом году мы решили организовать туймазинцам праздник. Была осень, настроение пасмурное. Как его исправить? Провести фестиваль шарлотки! Получилось весело — организовали мастер-классы, конкурсы песен, стихов, костюмов и, конечно, шарлоток. Пригласили артистов, классных ведущих, телевидение — разговоров о празднике потом было много. Мы добились чего хотели: создали настроение, шумиху вокруг своего имени, о нас узнали даже те, кто до этого нас не знал и не читал.
В этом году ко Дню Победы организовали песенный флешмоб в одном из городских гипермаркетов. Задумали спеть «День Победы» и разойтись, а покупатели — случайные участники флешмоба — не отпускали! За одной песней понеслась вторая, третья — пели «Катюшу», «Смуглянку»…
Каждый год совместно с районным отделом спорта проводим легкоатлетический кросс на призы газеты — готовим почетные грамоты, призы, стараемся личным примером пропагандировать здоровый образ жизни. Осенью сажаем деревья.
Летом прошлого года газета стала спонсором велопробега Туймазы — Казань, в котором приняла участие группа отчаянных молодых людей. На то, чтобы преодолеть почти 400 километров на велосипедах, им понадобилось 2,5 дня. Все это время на сайте газеты публиковались известия об их приключениях.
О ЛЮДЯХ
В 2020 году «Туймазинскому вестнику» исполнится 90 лет. Газета выходит на двух языках. Переводом с русского языка на татарский занимается дубляжный отдел.
В редакции восемь журналистов, три отдела: информации, соцжизни и экономики. Сотрудникам отдела информации Анфисе Аитовой и Регине Миграновой в работе помогает обширная «агентурная сеть», в которую входят люди различного возраста и рода занятий. А еще — активные и дотошные фотокорреспонденты Зиля Абдуллина и Андрей Лашков. Общественно-политическую жизнь и экономику освещают супруги Эмиль и Ляля Мусины. В отделе социальной жизни работают Венера Аширова, Диана Насибуллина. Ответственный секретарь — Алексей Шильников, корректор — Роза Музипова. На сайте работают Татьяна Ли и Вадим Кудаяров.
Каждый день на стол технических редакторов Зульфиры Шакировой и Альбины Хасаншиной ложатся десятки журналистских текстов, рекламных модулей и объявлений. Из этого многообразия они формируют облик нашей газеты.
У нас есть собственный дизайнерский центр, где помогут разработать логотип предприятия, изготовят вывески, баннеры, визитки, буклеты, плакаты, календари, альбомы.
Серьезных проблем с кадрами у нас нет. При необходимости даем объявление в газету. Главные критерии при отборе — кандидат должен быть обучаемым, легким на подъем и ответственным.
НАШ ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ
Все небольшие частные газеты, которые издавались на территории района, закрылись. Осталась пара бесплатных рекламных газет с калейдоскопом горячей информации и подборкой интернет-новостей. Но не они наши конкуренты, а интернет, телевидение, кино, театр (у нас в городе есть государственный драмтеатр), книги — все то, на что человек тратит свое свободное время и деньги.
Наше преимущество в том, что мы информируем людей о местных событиях, происходящих во всех сферах жизни. Предположим, о том, что происходит на крупнейшем заводе «Химмаш», какой заказ получили машиностроители, можно узнать только от нас. Как стать участником одной из федеральных и республиканских программ, благодаря которой в вашем дворе построят детскую площадку, или положат асфальт, или отремонтируют подъезд, можно узнать от нас. Мы пишем о том, что важно и нужно нашему читателю. Находим экспертов, которые могут объяснить какие-то сложные, малопонятные процессы доступным языком.
И еще: наша газета давно вышла за рамки СМИ, она играет важную социальную роль, поскольку постоянно становится организатором всевозможных акций по благоустройству, оказанию помощи детям и инвалидам. То мы благоустраиваем родники в районе; то собираем деньги на ремонт крыши частного дома, где проживает многодетная семья; то ищем спонсоров и волонтеров, готовых обустроить пандус в многоэтажке для женщины-инвалида; то собираем деньги мальчику с ДЦП, получившему страшные ожоги в результате несчастного случая, и восьмилетнему аутисту на поездку в дельфинарий; то подыскиваем семью котенку-беспризорнику.
Перед Новым годом мы провели акцию «Стань волшебником», где предложили читателям исполнить желания детей-инвалидов, которых воспитывают только мама или папа. В результате многодетная семья получила огромный шкаф, о котором долго мечтала, папа-одиночка смог купить палас, мальчик-инвалид получил конструктор и приглашение на концерт популярного у нас хореографического ансамбля. То, что читатели откликаются на наши просьбы, становятся нашими сторонниками в добрых делах, говорит само за себя — и в этом наше главное преимущество.
Общественно‑ политическая газета «ТУЙМАЗИНСКИЙ ВЕСТНИК» (г. Туймазы, Республика Башкортостан) издается с 29 ноября 1930 года. Выходит три раза в неделю. Тираж — 10 000 экземпляров.
Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан». Издатель: ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан».
Сайт: tv.rbsmi.ru