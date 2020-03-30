Турция предъявила обвинения по делу об убийстве Джамаля Хашогги

Турция предъявила обвинения двум соратникам крон-принца Саудовской Аравии и ещё 18 гражданам этой страны по делу об убийстве журналиста Washington Post Джамаля Хашогги.

Все обвиняемые уже покинули Турцию, а власти Саудовской Аравии отказываются выдать их в Стамбул.

В прокуратуре Турции официально закончили расследование дела, которое стало одним из самых громких дел, связанных с убийством журналистов в последние годы. Преступление привело к тому, что мировой бизнес и политики изменили своё отношение к «прогрессивному» крон-принцу Мохаммеду бин Салману. Участие в убийстве людей и его окружения привело к тому, что с Саудовской Аравие начали расторгать контракты крупные компании, а новостные издания отказывались освещать мероприятия, на которых были представители этой ближневосточной страны. В ЦРУ даже выяснили, что принц лично угрожал журналисту.

Джамаль Хашогги был жестоко убит в октябре 2018 в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.