TUT.BY могут признать экстремистским в Беларуси

Белорусское МВД требует признать новостной портал TUT.BY экстремистским. В заявлении МВД пишет, что в феврале провело «мониторинг» и обнаружило «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь», а при анализе публикаций портала на сайте и в соцсетях «выявлены признаки экстремизма».

Соучредитель TUT.BY Кирилл Волошин рассказал «Дождю», что обвинения выдвинут и сотрудникам портала, которые уже находятся в заключении. Сейчас им вменяют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

«А дальше, с учётом признания TUT.BY экстремистским, что-то ещё докинут, видимо, к сожалению», — сказал Кирилл Волошин.

Ранее доступ к белорусскому порталу TUT.BY был ограничен по решению Генпрокуратуры. Редакция писала, что в их офис и в помещения других проектов пришли сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. Против Tut.by, лишенного статуса СМИ в декабре, также возбудили уголовное дело – по статье о неуплате налогов.