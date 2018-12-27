В России назвали самые популярные телеканалы года

Аналитическая компания Mediascope назвала телеканалы с самой большой среднесуточной аудиторией в период с начала года до 23 декабря. Самым популярным телеканалом стал «Россия 1», «Первый канал» оказался на втором месте, НТВ — на третьем.

Среднесуточная доля (количество человек, смотревших телеканал в среднем в сутки) телеканала «Россия 1» с 1 января за год составила 12,8 %, «Первого канала» — 11,8 %, НТВ — 9,3 %, указано в предоставленных компанией данных. Показатели среднесуточной доли этих трех телеканалов снизились по сравнению с прошлым годом: в 2017 году они составляли соответственно 13,1 %, 12,1 % и 9,4 %.

Mediascope измеряет телесмотрение в крупных городах с населением свыше 100 тысяч жителей, в этом исследовании представлены данные по аудитории старше 4 лет.

Данные по всему году будут представлены после новогодних праздников.

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