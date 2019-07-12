Телеведущая Дарья Александрова: «Магия телевидения все еще работает»

Многие журналисты занимаются благотворительными проектами, собирают деньги детям, рассказывают истории нуждающихся в помощи. К ним относится и Дарья Александрова, ведущая программ «День ангела» на Пятом канале и «Горожане» на «78». ЖУРНАЛИСТ поговорил с ней о благотворительности на телевидении, конкуренции с YouTube и студенческом опыте.

— Как Вы начали работу над «Днем ангела»?

— Моя подруга помогала детскому хоспису, она придумала и возглавила проект «Мечты сбываются». Допустим, ребенок неизлечимо болен, мы спрашивали, что ему хочется, и исполняли эти желания. Кто-то просил зеленую игуану, кто-то планшет, а кому-то хотелось встретиться со звездой.

Спустя время благотворительность перетекла в «День ангела». После того, как я увидела умирающих детей, казалось, что меня ничем не удивишь и не растрогаешь. Поэтому я согласилась участвовать в проекте. Но потом, когда столкнулась с детками из детского дома, поняла, что такое трагедия. Когда у ребенка нет мамы и папы, он трогает тебя и говорит: «Останься со мной». Очень было жалко и тяжело, но я осталась. Считаю, что если столкнулся с проблемой, то ты либо идешь по легкому пути — жалеешь себя, либо берешь и делаешь. Благодаря тому, что ты этого ребенка раскроешь, чье-то сердце может дрогнуть и его заберут. Наши показатели невероятны — почти 300 детей нашли семьи. Чудо, когда они пишут во ВКонтакте, показывают нам своих кошек и собак. Часто созваниваемся с родителями, которые соглашаются дать какой-то комментарий.

Удивительно, как начинаются некоторые истории: «Мы с мужем включаем утром Пятый канал, пьем чай. Тут показывают вашу программу и ребенка, которого мы сразу же захотели взять». Это какое-то невероятное стечение обстоятельств. В этот момент перестаешь быть обычным журналистом.

Помню первую съемку, было безумно тяжело — холод, март и две девочки. Младшая в программе была ровесница моего сына, и я невольно сравнивала их и понимала простую вещь. У него есть я, а у нее — никого. Зато после эфира на них была огромная очередь, они сами выбирали себе родителей.

Когда получала ТЭФИ за «День ангела» была воодушевлена, ведь я понимаю, что у нас в стране живут добрые люди, беспокоящиеся за детей, которые хотят найти дом.

— То есть, по-вашему, журналист в первую очередь должен помогать людям?

— Конечно. У нас на «78» сейчас есть программа «Телекурьер». Например, кто-то жалуется на то, что в их подвале поселились крысы. Кажется, что это незначительная проблема, но в доме, где живут дети, творится антисанитария, и это неприемлемо. А когда проходят съемки, и благодаря эфиру вредителей выгоняют и осушают помещение — по-особому гордишься журналистикой.