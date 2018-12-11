Что показывают по телевизору и почему не стоит это смотреть

Cмена веков привела к тому, что в теории и практике журналистики популярный термин «жанр» явочным порядком сменился на термин «формат». Правда, не все «старые» СМИ поспешили вдохновиться данной заменой. В лидерах здесь оказалось телевидение, практики которого все меньше и меньше обращают внимание на теорию, предпочитая в профессиональной среде употребление более простых и понятных терминов. Заветное слово «формат» — из их числа. С этой точки зрения тенденции нового сезона 2018 / 2019 гг. стали показательными.

Новый сезон по традиции должен был принести обновление эфирного телеконтента во всех тематических сегментах вещания — от политического до развлекательного. Федеральные каналы по-разному решали традиционную для телевидения проблему поиска новых форм. Коррекции при этом подвергалось не только присутствие в кадре традиционных экранных персон, но и сам формат их презентации. Единственным фактором персональной стабильности из всех главных модераторов и ведущих основных политических программ стало сохранение позиций в сезоне 2018 / 2019 по преимуществу лицами канала «Россия 1»: четой Поповых-Скабеевых да неизменным Владимиром Соловьевым. В числе «долгожителей» оказался и Андрей Норкин, в очередной раз сменивший название своего ток-шоу на НТВ.

В остальном происходила понятная ротация формата, когда ток-шоу подвергалось внешней трансформации, сохраняя тематическую сущность и выверенную идеологическую позицию. Более того, начало сезона в очередной раз продемонстрировало некоторую исчерпанность. Прежде всего на уровне трендов, доминирующая тройка которых очевидна: Украина, Сирия, отношения с США (более конкретно — анализ действий Дональда Трампа). Приоритетность их обсуждения в ток-шоу определяется реальной повесткой дня и возникающими информационными поводами. Нынешнее форматирование телеконтента выявило тенденцию опережающего публичного обсуждения новостей, когда дискуссия на экране опережает их изложение в информационных выпусках. Анализ форматируется под видимый и наглядный вид полемики (нередко с переходом на личности). Показательно в этом смысле название бесконечных студийных разговоров Первого канала, объединенных «скромным» заголовком «Время покажет».

Персонификация подобного формата очевидна в новом проекте Первого канала «Большая игра», где Дмитрий Саймс и Вячеслав Никонов пытаются обсуждать все, что попадает на ленты информагентств. Персоной поддержки проекта оказалась журналистка Марина Ким, функции которой более чем очевидны: объявлять рекламу и менять свои наряды для каждого нового выпуска «Большой игры».

Видимо, это призвано (по мысли продюсеров) компенсировать некоторую натужную оперативность проекта, который выглядит неестественно, ибо сам повод бывает несоразмерен уровню привлекаемых экспертов и хронометражу программы. Однако когда обсуждаемая проблема действительно выглядит реальной (например, угроза выхода США из договора РМСД), то обсуждение выглядит как качественная публичная аналитика. Причем не без помощи высокой квалификации дуэта модераторов. Особенно это заметно при сравнении «Большой игры» со «старым новым» форматом проекта «Толстой. Воскресенье» (тот же Первый канал), претендующего на статус главного аналитического обзора недели. Уступая своим коллегам по эфиру в уровне аналитики, Петр Толстой пытается компенсировать важность собственной персоны надуманной и выспренней публицистичностью, что в принципе дезавуирует его как серьезного обозревателя и журналиста.