Эффективные методы подачи материалов, которые газеты могут позаимствовать у телевидения

Исходить слюной газетчикам, глядя на телевизор и на его аудиторию, бессмысленно. Не завидовать надо, а перенимать эффективные методы подачи новостей. Тем паче, что ничего сверхъестественного там нет. Мало того, не поверите, там столько нам, газетчикам, знакомого…

В первую очередь давайте обратим внимание, как в телевизоре строятся выпуски новостей. Та же газета, только видео. Типичный алгоритм любых новостных передач таков:

1. КОРОТКИЕ НОВОСТИ. Как правило, это новости, которые уже все «обсосали». Но. Во-первых, необходимо напомнить о них аудитории, среди которой могут найтись люди «не в теме». Во-вторых, «поставить галочку», что канал держит руку (микрофон, камеру) «на пульсе». Есть еще один психологический нюанс в этих коротких новостях: с их помощью телезрителю проще и органичнее втянуться в выпуск. Если хотите — «разогнаться». Мы точно так же «разгоняемся» в кафе во время обеда, не утыкаясь сразу в большую тарелку супа, а покалывая вилкой легкий салат. Ну вот, после всех этих метафор вернемся к нашим газетам. Тут ничего сложного: нельзя в начале номера сразу давать объемные материалы, тем самым запугивая «неразогнавшегося» читателя. В конце концов, не у каждого читателя есть даже двадцать минут, которые он может посвятить исключительно чтению номера вашего издания.

2. ДАЛЕЕ — УЖЕ БОЛЬШИЕ ТЕМЫ. Так называемые «гвозди». И что мы видим? Говорящую голову, мычащую полчаса какую-то тему? Да нет же, конечно. Большая тема в телевизоре — это практически всегда обозначенный корреспондентом фокус новости, в этом же отрезке интервью героев новости, комментарии экспертов плюс какие-то опосредованные сюжеты, и все это — с документальным видеорядом, доказывающим закадровый текст. Ну, как… Ничего не напоминает? Да это ж самый типичный и знакомый газетчикам информационный пакет. Так почему же мы чаще всего подаем большие темы нескончаемым кладбищем букв с картинкой, скачанной из интернета? Просто в голове не укладывается, как можно не ставить своего читателя ни во что. Телевизионщики своей аудитории раскладывают все темы по полочкам, а газетчики, словно исключительные снобы, продолжают кормить читателя текстовыми «простынями». Если кто-то в телевизоре попробует построить подачу большой темы так, как газетчики, то как минимум авторы будут вынуждены попрощаться с профессией.