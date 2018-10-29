Тонкая прямая линия

— День рождения отметила студия не какого‑либо телецентра, а — удивительно! — газеты. Больше года студия вещает в прямом эфире и объединяет людей. К новому направлению работы газеты «Тюменская область сегодня» серьезно относятся не только читатели, но и телезрители. Пользователи интернета могут не только увидеть и услышать интересных собеседников, но и задать свои вопросы — заранее или во время проведения прямого эфира. Для удобства в газете публикуются анонсы прямых линий и информация о возможных темах для обсуждения, в которых могут принять участие читатели.

За год работы студии мы провели более 210 прямых линий и получили возможность создания своего института экспертов в различных сферах и областях знаний. И смогли превратить видеоматериалы в текстовые материалы газетных публикаций, что значительно расширило информаци‑ онные возможности наших читателей.

— Как возникла идея создания студии?

— Поток информации в современном мире огромен, и из этого потока люди выбирают лишь самые важные новости. Сегодня газета, телевидение, радио и интернет конкурируют между собой за внимание читателей. При этом визуальный формат — один из самых приемлемых, интересных и удачных, поэтому мы и приняли решение его использовать. Кстати, на мой взгляд, телевидению еще предстоит пережить довольно сложные моменты, потому что в будущем его может поглотить интернет.