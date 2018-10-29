Тонкая прямая линия

Об уникальном опыте создания видеостудии в газетной редакции
В сентябре исполнился год со дня открытия студии онлайн‑трансляций в редакции газеты «Тюменская область сегодня». Об уникальном для страны опыте рассказывает автор идеи и организатор создания студии — главный редактор Александр Скорбенко.
— Оправдала ли ожидания ваша затея?
— День рождения отметила студия не какого‑либо телецентра, а — удивительно! — газеты. Больше года студия вещает в прямом эфире и объединяет людей. К новому направлению работы газеты «Тюменская область сегодня» серьезно относятся не только читатели, но и телезрители. Пользователи интернета могут не только увидеть и услышать интересных собеседников, но и задать свои вопросы — заранее или во время проведения прямого эфира. Для удобства в газете публикуются анонсы прямых линий и информация о возможных темах для обсуждения, в которых могут принять участие читатели.
За год работы студии мы провели более 210 прямых линий и получили возможность создания своего института экспертов в различных сферах и областях знаний. И смогли превратить видеоматериалы в текстовые материалы газетных публикаций, что значительно расширило информаци‑ онные возможности наших читателей.
— Как возникла идея создания студии?
— Поток информации в современном мире огромен, и из этого потока люди выбирают лишь самые важные новости. Сегодня газета, телевидение, радио и интернет конкурируют между собой за внимание читателей. При этом визуальный формат — один из самых приемлемых, интересных и удачных, поэтому мы и приняли решение его использовать. Кстати, на мой взгляд, телевидению еще предстоит пережить довольно сложные моменты, потому что в будущем его может поглотить интернет.
Редакции, которые успели создать свои видеоканалы, наверняка задумываются над тем, как насытить их рекламой и информацией, делать разносторонними и интересными. 1 мая журналисты нашей газеты впервые провели прямую трансляцию во время шествия в праздник весны и труда, затем 9 Мая — трансляцию парада в День Победы. Сегодня журналисты газеты фактически конкурируют с телевидением, причем самым простым способом — с помощью телефона. При этом репортажи с места событий и прямые линии востребованы широкой аудиторией, отсюда и состоятельность нашего проекта.
— Как вы думаете, сможет ли маленькая студия в редакции газеты конкурировать с большой студией государственной телерадиокомпании?
— Мне кажется, что разговоры, которые сегодня ведутся вокруг кнопки вещания и мультиплекса, — это особая форма поиска пути развития нашего телевидения. При существовании YouTube необходимо будет переходить на канал цифрового вещания. По большому счету и газета, и телевидение становятся реальными конкурентами в борьбе за своего зрителя и читателя. И здесь у газеты есть свой плюс — наличие архивов публикаций и материалов как в бумажном, так и цифровом виде. Эти архивы могут быть востребованы рынком, потому что многие интересуются тем, что происходило в определенные моменты истории. Телевидению работать в этом направлении сложнее, поэтому оно будет проигрывать и газете, и сайту в интернете.
— Каким видите будущее проекта? Какие выводы за этот год сделали?
— Надеюсь, наш проект будет развиваться много лет. Самый важный вывод на основе полученного опыта состоит в понимании того, что эксперимент — основа сегодняшних средств массовой информации, и те СМИ, которые будут экс‑ периментировать, выживут!
Другой важный момент — вместе с творческим коллективом мы сумели вырасти из журналистов, пишущих для газеты, интернета и социальных сетей, до специалистов, способных вести стрим и прямые трансляции, делать прямые включения на телевидении. Это новое направление работы диктует нам время. Универсальный журналист определяет политику любого издания и его развитие.