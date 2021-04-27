27 апреля канал «Дождь» отмечает свой день рождения

Канал «Дождь» мы знаем разным: веселым, респектабельным, несколько буржуазным, немного гламурным, но всегда интересным. События последнего года: Хабаровск, Белоруссия, митинги в Москве и в других городах России сфокусировали «Дождь» на новостях. Он сегодня оперативно реагирует на все события буквально за секунды, а корреспонденты канала моментально выходят в эфир. На очереди, как обещает генеральный директор медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева, запуск утреннего прямого эфира.

21 апреля спецэфир «Дождя» длился 11 часов 10 минут.

К его очередному дню рождения «Дождь» стали называть лучшим новостным каналом. Ксения Ларина: «Лучший информационный российский канал на сегодня. В том числе благодаря главному редактору Тихону Дзядко, который абсолютный новостник до мозга костей, как и Екатерина Котрикадзе, которая нынче отвечает за информационный эфир. Они просто молодцы».

Фирменный знак «Дождя» — давать бесконечную хронику того, что происходит на улицах городов. Включения в прямой эфир Маши Борзуновой, Владимира Роменского, Василия Полонского, Алексея Коростелева справедливо называют ноу-хау «Дождя».

Корреспонденты «Дождя» передвигаются по улицам городов в разных направлениях вместе с людьми. А потом по следам своих включений делают итоговые сюжеты, постсобытийные репортажи, интервью. Кстати, в этих сюжетах нет совсем детей. Объяснением тому может служить фрагмент из репортажа Алексея Коростелева. Он, прежде чем начать разговор с молодыми людьми, интересовался, исполнилось ли им 18 лет. И сделано это было вовсе не из праздного любопытства, а по принципиальным соображениям.

Мы часто задаемся вопросом: в чем долг журналиста? В профессиональной этике ответ изложен в различных кодексах и стандартах. А что, значит, на деле выполнять профессиональный долг? Из практики «Дождя» — это ходить с камерой в руке и снимать все, что происходит на улицах, общаться с людьми, брать интервью. Потому что, если событие не показали по ТВ, значит, его просто не было.

К своему очередному дню рождения «Дождь» стал лучшим новостным каналом, потому что он информирует о том, что происходит здесь и сейчас. Другой задачи нет и не может быть у настоящего телевидения.