Спутниковое вещание 20 каналов для отдаленных регионов станет бесплатным

Минкомсвязь договорилось с операторами спутниковой связи о бесплатной трансляции 20 каналов, входящих во второй мультиплекс, для жителей отдаленных регионов. Речь прежде всего идет о Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

В населенных пунктах, куда не приходит сигнал наземного телевещания и где можно смотреть эфир только со спутника, операторы будут обязаны предоставлять общедоступный пакет телеканалов без взимания за это абонентской платы. Решение принято в ходе консультаций с участниками рынка, рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Ранее операторы возражали против этого, опасаясь выпадающих доходов.

Минкомсвязь утвердит перечень населенных пунктов. Возможно, он будет пересматриваться, если сеть наземного цифрового вещания со временем расширится.

Волин уточнил, что спутниковую тарелку и приставку к ней жителям сел, попавших в перечень, придется покупать самим.

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