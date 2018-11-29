Синюшный огонек

Количество научных исследований о телевидении за последние годы ощутимо уменьшилось: слабеет интерес ученых. ЖУРНАЛИСТ погрузился в публикации 2018 года в базе Российского индекса научного цитирования, чтобы обнаружить свежие результаты отечественных исследований. Но главная находка заключается в том, что ученым с трудом удается оставить свои телевизионные предпочтения в стороне — вкусовщина так и смотрит на нас из каждой строчки.

НЕТ ДОВЕРИЯ — НЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В РЕГИОНАХ

Проблема доверия — одна из популярных тем в научных статьях на протяжении последних 25 лет. Вот и А. А. Ефанов проверил, доверяют ли телевидению оренбуржцы, на примере освещения регионального скандала, когда министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области обвиняли в неуплате налогов на крупную сумму. Местное телевидение в данном вопросе разделилось на три лагеря:

• детальное освещение истории коммерческими каналами (ТРК «ТК-Регион», «ОренТВ»);

• выборочное освещение отдельных «оправдательных» сторон государственными каналами (ГТРК «Оренбург»);

• полное отсутствие информации в медиаповестке также на государственном канале («ОРТ Планета»).

А что же думает местная аудитория? 39 % опрошенных доверяют новостям оренбургского телевидения, но при этом 37 % скорее не верят в независимость регионального телевидения. Однако, парадокс.

Исследователь полагает, что если независимые коммерческие каналы не смогут вещать через бесплатный цифровой мультиплекс, то ситуация будет ухудшаться. Люди перестанут доверять государственному региональному телевидению, а стало быть, и смотреть его.

Впрочем, есть и неплохие телепередачи на региональном ТВ вне зависимости от его независимости. Например, Н. А. Катайцева с душой описывает «Портрет дня» на «Новом телевидении Кургана». Это не далекие звезды с центральных телеканалов, а знакомые курганцам герои и, более того, личные знакомые автора телепередачи. Опять же в противовес центральным каналам на курганском телевидении нет провокационных вопросов и накала страстей, только добрая и непринужденная беседа. «Так, руководитель танцевального коллектива «Улыбка» В. Баев рассказывает, как принял абитуриентку за преподавателя хореографии, которая набирает курс; художник Пичугин — о том, как ему поставили оценку «хорошо» по черчению за задание, которое он выполнял для своей дочери; художник Травников — о том, что служа в танковых войсках, ни разу не сидел в танке и т. д.». Близость к телезрителю и героям — очевидный козырь местных журналистов.

БЛЕСК И НИЩЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ТВ

Опять же спасибо исследователям за подробные описания региональных каналов, поскольку пересмотреть их не хватит и целой жизни. А последние четыре года ученые активно анализируют примкнувший рынок СМИ Крыма. Масштабное исследование до сих пор продолжается на журфаке МГУ, но и таврические ученые сами публикуют свежие данные. Н. А. Носкова сравнила «Крым 24» и «Кубань 24»: насколько они соответствуют современным профессиональным стандартам? Новостные сюжеты на крымском канале чаще посвящены обычным людям (37 %), а не чиновникам (30 %). Культурные новости доминируют над криминальными, чего не скажешь о повестке в Краснодарском крае. Удивительно, но новости о сельском хозяйстве находятся на нижней строчке интереса кубанских тележурналистов. Вывод № 1 в статье нам кажется наиболее интересным: «На телеканале «Крым 24» соблюдается строгий дресс-код, ведущие всегда в одежде официально-делового стиля, речь официально-деловая. Ведущие «Кубань 24» чаще всего одеты в нарядные платья, обращаются друг к другу на «ты».