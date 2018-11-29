Синюшный огонек

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Свежие результаты отечественных исследований о телевидении

Количество научных исследований о телевидении за последние годы ощутимо уменьшилось: слабеет интерес ученых. ЖУРНАЛИСТ погрузился в публикации 2018 года в базе Российского индекса научного цитирования, чтобы обнаружить свежие результаты отечественных исследований. Но главная находка заключается в том, что ученым с трудом удается оставить свои телевизионные предпочтения в стороне — вкусовщина так и смотрит на нас из каждой строчки.

 

НЕТ ДОВЕРИЯ — НЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В РЕГИОНАХ

Проблема доверия — одна из популярных тем в научных статьях на протяжении последних 25 лет. Вот и А. А. Ефанов проверил, доверяют ли телевидению оренбуржцы, на примере освещения регионального скандала, когда министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области обвиняли в неуплате налогов на крупную сумму. Местное телевидение в данном вопросе разделилось на три лагеря:

•   детальное освещение истории коммерческими каналами (ТРК «ТК-Регион», «ОренТВ»);

•   выборочное освещение отдельных «оправдательных» сторон государственными каналами (ГТРК «Оренбург»);

•   полное отсутствие информации в медиаповестке также на государственном канале («ОРТ Планета»).

А что же думает местная аудитория? 39 % опрошенных доверяют новостям оренбургского телевидения, но при этом 37 % скорее не верят в независимость регионального телевидения. Однако, парадокс.

Исследователь полагает, что если независимые коммерческие каналы не смогут вещать через бесплатный цифровой мультиплекс, то ситуация будет ухудшаться. Люди перестанут доверять государственному региональному телевидению, а стало быть, и смотреть его.

Впрочем, есть и неплохие телепередачи на региональном ТВ вне зависимости от его независимости. Например, Н. А. Катайцева с душой описывает «Портрет дня» на «Новом телевидении Кургана». Это не далекие звезды с центральных телеканалов, а знакомые курганцам герои и, более того, личные знакомые автора телепередачи. Опять же в противовес центральным каналам на курганском телевидении нет провокационных вопросов и накала страстей, только добрая и непринужденная беседа. «Так, руководитель танцевального коллектива «Улыбка» В. Баев рассказывает, как принял абитуриентку за преподавателя хореографии, которая набирает курс; художник Пичугин — о том, как ему поставили оценку «хорошо» по черчению за задание, которое он выполнял для своей дочери; художник Травников — о том, что служа в танковых войсках, ни разу не сидел в танке и т. д.». Близость к телезрителю и героям — очевидный козырь местных журналистов.

 

БЛЕСК И НИЩЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ТВ

Опять же спасибо исследователям за подробные описания региональных каналов, поскольку пересмотреть их не хватит и целой жизни. А последние четыре года ученые активно анализируют примкнувший рынок СМИ Крыма. Масштабное исследование до сих пор продолжается на журфаке МГУ, но и таврические ученые сами публикуют свежие данные. Н. А. Носкова сравнила «Крым 24» и «Кубань 24»: насколько они соответствуют современным профессиональным стандартам? Новостные сюжеты на крымском канале чаще посвящены обычным людям (37 %), а не чиновникам (30 %). Культурные новости доминируют над криминальными, чего не скажешь о повестке в Краснодарском крае. Удивительно, но новости о сельском хозяйстве находятся на нижней строчке интереса кубанских тележурналистов. Вывод № 1 в статье нам кажется наиболее интересным: «На телеканале «Крым 24» соблюдается строгий дресс-код, ведущие всегда в одежде официально-делового стиля, речь официально-деловая. Ведущие «Кубань 24» чаще всего одеты в нарядные платья, обращаются друг к другу на «ты».

ПУСТУЮ НИШУ КУЛЬТУРНЫХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НАЧАЛИ ЗАНИМАТЬ ПРОЕКТЫ СЕТЕВОГО ВИДЕО, ОЧЕВИДНО, НЕ ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА. ЗАТО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕДАЧ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ

А. М. Шестерина подтверждает, что региональное телевидение основано главным образом на информационном вещании, следом по популярности идут студийные передачи монологического формата или студийные беседы из-за дешевизны их производства. Исследовательницу заинтересовали данные, согласно которым воронежцы отрицательно оценивают культурно-просветительскую составляющую регионального телевидения. Пустую нишу культурных телепередач начали занимать проекты сетевого видео, очевидно, не лучшего качества. «Этот последний аспект не может не вызывать тревоги, поскольку видеоблоги культурно-просветительской направленности нередко можно охарактеризовать как псевдодокументальные, созданные в жанрах докьюментари или мокьюментари и не столько приобщающие людей к культурным ценностям, сколько отталкивающие аудиторию от высоких образцов искусства». Зато развлекательных передач становится все больше и больше, и исследователи с удовольствием переключаются на их изучение.

 

БОРЩ ПРОТИВ СЕТЧАТОГО ПИТОНА

Если бы не научные статьи, не знать бы нам о том разнообразии телепередач, которые транслируют в телевизоре. Благодаря А. Р. Яшиной мы узнали о противостоянии фуд-блогов и кулинарных телепередач. Она сравнила популярный YouTube-канал о еде «Борщ» Анатолия Бордиана с мордовской телепередачей «Кулинарные рецепты для мужчин с Евгением Рябовым». Шеф-повар, который готовит на «Народном телевидении Мордовии», исследовательнице не нравится, потому что не смотрит в камеру и вообще мало работает на публику, да и передача выходит в 8.20 утра по субботам. Зато у Бордиана масса преимуществ: он и курицу готовит в стиральной машине, и на понятном языке разговаривает («укропченский», «готовченко»), и вообще под его руководством получается готовить (очевидно, автор говорит о себе).

Исследователю В. И. Съедину, в свою очередь, нравятся телешоу о выживании, экстремальном спорте и диких животных (по-научному — «программы экстремальной трэвел-журналистики»). Впечатлительный ученый подробно приводит рецепт использования мобильного телефона для разведения костра от Беара Гриллса и описывает момент укуса сетчатого питона в руку телеведущего Стива Ирвина. Цитируем вместе с опечатками: «Обвившись, вокруг руки Стива Ирвина, змея так сжала его кисть, что кровь перестала поступать, и кожный покров стал синеного оттенка. Войдя в дом, под которым нашел змею, Стив понял, что здесь кто-то живет, и он решил выпустить змею как можно дальше от этого жилища, иначе местный житель увидит змею, убьет и употребит в пищу».

Вот и не знаешь, что хуже: смотреть телевизор или читать о нем в пересказе. 

Фото: Ajeet Mestry / Unsplash
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29 ноября 2018

Ноя 29, 2018

Рынок

Синюшный огонек
Свежие результаты отечественных исследований о телевидении

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