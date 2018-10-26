Сериалы второй свежести

О парадоксах отечественного «мыловарения»
Когда‑то премьера каждого сериала (а тем более отечественного) становилась событием в телевизионной жизни. Нынче экранное телемыло варится такими темпами, что невольно встает вопрос о его качестве. И очень хочется при этом понять: чем один сериальный «шедевр» отличается от другого. А заодно узнать страшную продюсерскую тайну: отчего это вдруг сериалы, снятые три‑четыре года назад, показываются только сейчас и выдаются чуть ли не за новое слово в медиабизнесе.
Думаю, что честно и полно ответить на эти наивные вопросы, возникающие в ходе постоянного наблюдения за отечественным эфиром, не могут ни те, кто сериалы снимает, ни те, кто их показывает. Впрочем, один ответ у меня все‑таки есть. И связан он с постоянной конкуренцией между отдельными федеральными каналами, которые все время норовят подставить эфирную подножку друг другу. То в виде беззастенчивого контрпрограммирования, то в виде откровенного плагиата. Стоило Первому каналу раскрутить адаптированный сериал «Ищейка», как на «России‑1» ответили появлением его абсолютной копии под названием «Московская борзая». Борьба продолжилась и далее, когда стартовали второй и третий сезоны «Ищейки». В ответ начался показ «Московской борзой» под номером два. И как тут не вспомнить борьбу царствующих особ — «Красной королевы» и «Королевы красоты». Не говоря уже о повальном увлечении эпохой «оттепели», где в кучу смешиваются богема, фарцовщики и шушера всех мастей.
Впрочем, и сами сериалы друг на друга иногда очень сильно похожи. И по атмосфере, и по сюжетосложению, не говоря о перманентной миграции одних и тех же исполнителей из фильма в фильм. А убедиться в этом бывает достаточно легко, так как они практически не разведены по программной сетке. Претенциозный «Алхимик» открыл дорогу псевдомистическим «Тайнам города Н», а за ними последовал слегка залежавшийся в кладовых «Инквизитор». И все это — в эфире Первого канала, в течение полутора летних месяцев. И стоит ли упоминать то обстоятельство, что все три «новинки» были сняты несколько лет тому назад?
Однако сериал — не вино, и его не стоит выдерживать в подвале. Он может элементарно прокиснуть. Как едва не случилось с очень ярким по форме и актуальным по смыслу сериалом «Sпарта», наглядно показавшим истинное лицо мира виртуальных цифровых забав. К сожалению, сей случай едва ли не единственный в сериальной практике последних лет, когда сериал не только развлекает, но и обозначает серьезные проблемы, как сорняки всходящие вокруг нас на медийных полях. Но есть и явно неудачные примеры того, когда ложно понятая актуальность оборачивается торопливостью и депрофессионализацией интересных режиссеров. Печально, но такое произошло с Юрием Быковым, который явно поспешил снять политизированный сериал «Спящие». Стоит признать: дыхание у наших сериалов короткое. Они в лучшем случае могут претендовать на звание спринтера, но никак не стайера эфира.
Пролонгация приключений понравившихся массовому зрителю сериальных героев чревата явными драматургическими провалами и абсолютным отсутствием полноценного сюжета, что и доказала премьера очередного сериала про майора Черкасова, на сей раз участвовавшего в экранной истории «Операция «Сатана». А посему я с тревогой ожидаю появление «Мажора» номер три, так как уже успел полюбить его героев за два предыдущих сезона. Чего не скажешь о бесконечных похождениях того самого майора Черкасова. Здесь нашим мастерам впору учиться у зарубежных мастеров сериального дела. И в этом смысле признаю удачными адаптации иностранных форматов, ставших на нашей российской почве «Методом» и «Климом». А из недавних примеров хорошо смотрелся «Мост», герои которого из нудной скандинавской детективной тоски переселились на российско‑эстонские просторы и стали участниками драматичной истории о жестокой мести.
Заметим и то, с какой последовательностью каналы пытаются воспитывать в публике чувство историзма, превращая биографии известных личностей в какие‑то авантюрные приключения. 100‑летие Великой русской революции подарило нам байопики про Троцкого и Ленина, потом на арене появился охранник Сталина, а нынче уже его дочь. Но от всех этих «разоблачающих» сериалов веет таким дилетантизмом, что любой учитель истории без труда укажет на дюжину‑другую неточностей и ошибок. Хотя, когда в основу сериала кладут какой‑то классический текст, то нелепости менее заметны. Однако все‑таки заметны, и, как говаривал персонаж любимого мною сериала про советского разведчика в тылу врага, «маленькая ложь рождает большое недоверие». И не стоило Сергею Урсуляку браться за «Тихий Дон» и «Жизнь и судьба», превращая великие романы в жалкие иллюстрации представлений режиссера об этих известных книгах. А заодно и Константину Худякову превращать «Хождение по мукам» в авантюрно‑приключенческий сериал.
Премьеру нового сериала все‑таки по‑прежнему ждешь с ожиданием каких‑то новых впечатлений и размышлений. Однако телеканалы уже поделили сферы влияния и жанровые сериальные потоки. На Первом показывают что‑то пафосное с детективными жанровыми подпорками. На «России 1» в ход идут мелодрамы семейно‑криминального плана. НТВ продолжает свои игры в «морских дьяволов» и «ментовские войны». На ТВЦ все отдано на откуп книгам писательницы Устиновой. А «Пятерка» упорно идет по следу. Интуиция подсказывает мне, что в нынешнем сезоне вряд ли что‑то кардинально изменится. А посему будем ждать премьер, надеясь на то, что они не окажутся сериалами второй свежести.