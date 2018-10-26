Сериалы второй свежести

Когда‑то премьера каждого сериала (а тем более отечественного) становилась событием в телевизионной жизни. Нынче экранное телемыло варится такими темпами, что невольно встает вопрос о его качестве. И очень хочется при этом понять: чем один сериальный «шедевр» отличается от другого. А заодно узнать страшную продюсерскую тайну: отчего это вдруг сериалы, снятые три‑четыре года назад, показываются только сейчас и выдаются чуть ли не за новое слово в медиабизнесе.

Думаю, что честно и полно ответить на эти наивные вопросы, возникающие в ходе постоянного наблюдения за отечественным эфиром, не могут ни те, кто сериалы снимает, ни те, кто их показывает. Впрочем, один ответ у меня все‑таки есть. И связан он с постоянной конкуренцией между отдельными федеральными каналами, которые все время норовят подставить эфирную подножку друг другу. То в виде беззастенчивого контрпрограммирования, то в виде откровенного плагиата. Стоило Первому каналу раскрутить адаптированный сериал «Ищейка», как на «России‑1» ответили появлением его абсолютной копии под названием «Московская борзая». Борьба продолжилась и далее, когда стартовали второй и третий сезоны «Ищейки». В ответ начался показ «Московской борзой» под номером два. И как тут не вспомнить борьбу царствующих особ — «Красной королевы» и «Королевы красоты». Не говоря уже о повальном увлечении эпохой «оттепели», где в кучу смешиваются богема, фарцовщики и шушера всех мастей.

Впрочем, и сами сериалы друг на друга иногда очень сильно похожи. И по атмосфере, и по сюжетосложению, не говоря о перманентной миграции одних и тех же исполнителей из фильма в фильм. А убедиться в этом бывает достаточно легко, так как они практически не разведены по программной сетке. Претенциозный «Алхимик» открыл дорогу псевдомистическим «Тайнам города Н», а за ними последовал слегка залежавшийся в кладовых «Инквизитор». И все это — в эфире Первого канала, в течение полутора летних месяцев. И стоит ли упоминать то обстоятельство, что все три «новинки» были сняты несколько лет тому назад?

Однако сериал — не вино, и его не стоит выдерживать в подвале. Он может элементарно прокиснуть. Как едва не случилось с очень ярким по форме и актуальным по смыслу сериалом «Sпарта», наглядно показавшим истинное лицо мира виртуальных цифровых забав. К сожалению, сей случай едва ли не единственный в сериальной практике последних лет, когда сериал не только развлекает, но и обозначает серьезные проблемы, как сорняки всходящие вокруг нас на медийных полях. Но есть и явно неудачные примеры того, когда ложно понятая актуальность оборачивается торопливостью и депрофессионализацией интересных режиссеров. Печально, но такое произошло с Юрием Быковым, который явно поспешил снять политизированный сериал «Спящие». Стоит признать: дыхание у наших сериалов короткое. Они в лучшем случае могут претендовать на звание спринтера, но никак не стайера эфира.