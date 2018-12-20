Подневольный сын эфира, или Не забудьте выбросить телевизор

Почему деградирует российское телевидение
Хит телесезона: почти все мои знакомые якобы выносят телевизоры на помойку и потом радостно и гордо рапортуют об этом в соцсетях. Кто еще не вынес, ссылаются на просьбы домашних любимцев — попугая, бабушки, хомяка. Может, и не врут. Помню, наш пекинес Кит, заслышав рекламный слоган одной кормопроизводящей компании, приходил из кухни и садился перед телевизором. Пока не понял, что это все фейк-ньюс и надувалово.
В общем, вынес достаточно русский народ. Вынесут все? Не думаю.
У одноглазого монстра есть ядерный электорат, диванная гвардия, которая испытывает близкое к полузабытому оргазму чувство, когда ведущий ток-шоу вваливается в студию с ведром дерьма. В смысле, на ведре так и написано. Или с воплем: «Все, сука, ты меня достал» дает в глаз им же приглашенному гостю-инаковерцу.
Гвардия храпит, но не сдается. Но почему мыслящая часть общества (увы, как говорят социальные психологи, в любой стране она редко превышает 13 процентов) дружно повернулась к хромой останкинской избушке задом? Тоже мне, бином Ньютона.
В конце 70-х Джейн Биркин, которая осталась в благодарной памяти человечества в качестве сумки, исполнила чудесную песню мужа своего Гинзбурга. Не ту, о которой вы подумали, — «Je t'aime (moi non plus)», а «Экс-фан 60-х». Это своего рода мартиролог: «Ушел Брайан Джонс, Джим Моррисон, Эдди Кокран, Бадди Холли. Там же Джими Хендрикс, Отис Реддинг, Дженис Джоплин, Ти-Рекс, Элвис».
С тех пор как устал и ушел Ельцин, с нашего телекрана (это не опечатка — см. «1984» Джорджа Оруэлла) исчезли Евгений Киселев, Светлана Сорокина, Леонид Парфенов, Виктор Лошак, Катерина Гордеева, Павел Лобков, Алексей Пивоваров, всех не перечислишь. С волчьим билетом. Остались казак Дибров и дурак Добров. Когда с золотого крыльца выгоняют царевичей и королевичей, всегда засиживаются сапожники и портные.
Что вполне вписывается в парадигму нынешней кадровой политики, которую определил отец Кин из романа Стругацких «Трудно быть богом»: «Умные нам не надобны. Надобны верные».
В общем, недолго мучилась старушка в злодея опытных руках. Всего лет 15 останкинская фея хранила невинность, потом отдалась, опустилась и обабилась. Место принципов телевещания, некогда заложенных Би-би-си и принятых всем цивилизованным миром, — «информировать, просвещать и развлекать» — заняла триада из уже упомянутой антиутопии:
1. Война — это мир.
2. Свобода — это рабство.
3. В невежестве — сила.
Распятого жидобандеровцами в Славянске русскоязычного мальчика, признает Первый, на самом деле не было, но «он вполне мог быть». Кровавые мальчики, проявлявшие нездоровый интерес с солсберецкому шпилю, явились Маргарите Симоньян в страшном сне.
Неужели народ огромной страны со славным, хотя и непредсказуемым прошлым не заслуживает более уважительного к себе отношения со стороны своих телекумиров, нежели вечное «Не выпендривайся и слушай песню «Валенки»?
Во-первых, раз слушает — не заслуживает.
Во-вторых, вспоминается анекдот эпохи первого, брежневского застоя: «У нас все во имя человека и на благо человека. И я знаю этого человека». В эпоху второго застоя все наше телевидение, высунув язык, на наши с вами деньги работает на одного телезрителя.
Леонид Флорентьев, телезритель, чей взгляд может не совпадать с позицией редакции