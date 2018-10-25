Трубу прорвало в телевизор

Почему люди ждут помощи от телевизора
Статистика рапортует: доверие к телевидению снижается, а к социальным сетям — растет. Но вот что любопытно: со своими коммунально-бытовыми бедами люди все равно идут «в телевизор». Есть иллюзия, что он поможет быстрее, чем местная власть или коммунальные службы. ЖУРНАЛИСТ размышляет, почему так получилось.
«СРЕДНИЕ» УХОДЯТ, ОСТАЮТСЯ «НИЖНИЕ»
Исследование «Левада-центра» показывает, что социальные сети и интернет продолжают укреплять свое положение среди источников новостей. Доля предпочитающих телевидение в качестве источника новостей о происходящем в стране и мире за девять лет снизилась на 21 %. Интернет-издания, наоборот, улучшили свой результат на 28 %, социальные сети — на 22 %.
Динамика с доверием аудитории также не вызывает вопросов или особого удивления. С 2009 по 2018 годы телевизионщики потеряли 30 % доверия своих зрителей, а интернет-издания и социальные сети приросли на 14 % и 11 % соответственно.
Тем не менее доверие к теленовостям даже в среде интернет-пользователей выше, чем доверие к сетевым новостям (42 % против 32 % и 40 % против 34 % соответственно). «Непользователи» категорически не доверяют интернет-новостям, а среди «пользователей» интернет и социальные сети входят в тройку лидеров по уровню доверия.
Понемногу меняется и качественный состав зрительской аудитории. Исследование «Левада-центра» показывает, что образованные жители больших городов чаще обращаются к интернету для получения новостей. Таким образом, возле телевизионных экранов остаются только наиболее преданные и наименее критичные зрители. И они ждут от телевизора чуда.
КНИГА ЖАЛОБ БЕЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Эта аудитория и ее своеобразный запрос меняют и принципы работы новостных телевизионных служб. Телепродюсеры окунулись в самую пучину социальных сетей, чтобы черпать вдохновение и актуальные для людей истории.
Недостроенные / разрушенные / пострадавшие от пожара дома, шумные и агрессивные соседи, экологические вопросы — все идет в ход, лишь бы картинка была хорошей, а персонажи в кадре яркими. Например, среди петербургских каналов наиболее активно в этом поле работает «78 канал» и его программа «Телекурьер». В описании программы на сайте канала говорится: «Телекурьер» — это классический пример журналистики прямого действия. Мы не просто говорим о проблеме, мы пытаемся эту проблему решить. Если у вас не работает лифт в парадной, под окном выросла куча мусора, а во дворе нет освещения — звоните нам! Мы заставим коммунальные службы работать, мы призовем чиновников к ответу, мы узнаем у экспертов, что делать, чтобы такого больше не повторилось! Мы поможем!» В этом ли задача тележурналиста?
Меняются не только предпочтения по источникам. В своем стремлении быть ближе к зрителю и нужнее ему телевизионщики иначе подходят к формированию информационной повестки дня, меняют язык, манеру ведения эфира и общения со спикером, поведение корреспондентов в кадре и за его пределами, иначе расставляются акценты. Стандартный для таких случаев сценарий содержит следующие элементы, без которых сюжет потеряет нужную остроту:
• ВОЗМУЩЕННЫЕ ЖИТЕЛИ на заднем плане,
• ДЕТИ на любых планах,
• «ВКЛЮЧЕНИЕ» ЖУРНАЛИСТА В СИТУАЦИЮ (корреспонденты обязательно трогают лопнувшую трубу или спускаются в страшный подвал),
• БЕЗДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ (яркий финал получается, когда съемочная группа с гражданами пытается попасть в кабинет чиновника за ответами на свои наболевшие вопросы. Замечательно, если чиновник по какой-то причине начнет оказывать сопротивление. Чем активнее, тем лучше).
Но иногда такой экшн не нужен, и тогда сюжеты посвящают ненавязчивым поводам. В первой половине октября на Первом канале в новостном блоке вышел сюжет «Невероятный подарок природы — лето посреди календарной осени». В течение 3 минут 20 секунд нам рассказывают о народных приметах, многолетних астрах и климатических нормах, потерях торговых центров и подарках для психики… В качестве иллюстраций используются фото и видео из социальных сетей.
Практически в каждом регионе ежедневно встречаются сюжеты, где красной нитью проходит идея: «Люди отчаялись решить свою проблему… журналисты — их последняя надежда». Так, например, «Вести Оренбуржья» откликнулись на обращение жителей поселка Строителей Оренбурга. Или сюжет передачи «Телекурьер», где журналисты разбираются, почему уже 40 лет жильцы одного из домов в Санкт-Петербурге не могут избавиться от плесени, другого — добиться капитального ремонта фасада. «5 канал» рассказывает «Невероятную историю пса Зевса, восставшего из могилы». Дворняга пережила автомобильный наезд, была «усыплена» и похоронена заживо, но закончилось все хорошо. С одной стороны, тренд хороший. Например, повышается ответственность представителей власти всех уровней, которых упоминание в СМИ способно развернуть лицом к нуждам граждан. Хотя бы временно. Кроме того, увеличивается объем сюжетов о социальных проблемах, а ведь исследователи говорят, что их в общей структуре новостного вещания не больше 6 %. Но с другой стороны, принципиально меняется фокус журналистского зрения. Вместо того чтобы разбираться с причинами — почему так происходит, как должна работать система, чтобы подобные ситуации были невозможны, — СМИ сосредотачиваются на отдельных, крохотных в масштабах общества очагах. Ведется бесконечная борьба с симптомами.