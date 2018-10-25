Трубу прорвало в телевизор

Статистика рапортует: доверие к телевидению снижается, а к социальным сетям — растет. Но вот что любопытно: со своими коммунально-бытовыми бедами люди все равно идут «в телевизор». Есть иллюзия, что он поможет быстрее, чем местная власть или коммунальные службы. ЖУРНАЛИСТ размышляет, почему так получилось.

«СРЕДНИЕ» УХОДЯТ, ОСТАЮТСЯ «НИЖНИЕ»

Исследование «Левада-центра» показывает, что социальные сети и интернет продолжают укреплять свое положение среди источников новостей. Доля предпочитающих телевидение в качестве источника новостей о происходящем в стране и мире за девять лет снизилась на 21 %. Интернет-издания, наоборот, улучшили свой результат на 28 %, социальные сети — на 22 %.

Динамика с доверием аудитории также не вызывает вопросов или особого удивления. С 2009 по 2018 годы телевизионщики потеряли 30 % доверия своих зрителей, а интернет-издания и социальные сети приросли на 14 % и 11 % соответственно.

Тем не менее доверие к теленовостям даже в среде интернет-пользователей выше, чем доверие к сетевым новостям (42 % против 32 % и 40 % против 34 % соответственно). «Непользователи» категорически не доверяют интернет-новостям, а среди «пользователей» интернет и социальные сети входят в тройку лидеров по уровню доверия.

Понемногу меняется и качественный состав зрительской аудитории. Исследование «Левада-центра» показывает, что образованные жители больших городов чаще обращаются к интернету для получения новостей. Таким образом, возле телевизионных экранов остаются только наиболее преданные и наименее критичные зрители. И они ждут от телевизора чуда.

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