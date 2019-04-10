Телевидение на подхвате у Youtube

Чему телевизионные журналисты учатся у блогеров
«Где вы смотрите современное телевидение? Правильно, в интернете. Но интернет не убил СМИ — он их видоизменил», — корреспондент телеканала «Санкт-Петербург» Антон Цуман рассказал, на какие изменения интернет толкает телевидение, каких кадров не хватает в этой сфере и с чем учиться работать уже сейчас.
У телевидения сейчас есть два крыла: эфир и интернет. Без второго телевидение существовать не может. Этому способствуют несколько факторов:
• Переход на «цифру». 3 июня 2019 года изменится диапазон частот — в один диапазон вместится 10 телеканалов;
• Изменения в жанрах. Телевизор теперь — это не то, что показывают, а то, что смотрят. ТВ-контент ориентируется на зрителя, и интернет ему в этом помогает. По количеству просмотров YouTube-канала «Санкт-Петербург» можно отследить, что зрителю интереснее смотреть.
С поправкой на Питер
Телеканал выяснил, что важно зрителю:
• Возможность влиять на выбор тем. Например, через комментарии в социальных сетях;
• ЧПХ (расшифровывается как «чисто питерская хрень»). В эту категорию входят, например, локальные мемы, история города, необычные дома;
• Хайп — ориентируемся на то, что стреляет в интернете. Например, я заходим на Pikabu и находим нужные темы.
Важно помнить еще и о том, что аудитория вашего телеканала и канала на YouTube — это разные люди, которые приходят за разным контентом.
Телевизор не для больших заработков
Сейчас нужны как воздух люди, активно следящие за социальными сетями, трендами, Telegram-каналами.
У тех, кто приходит на практику, быстро ломаются представления о телевидении как о чем-то высоком. На деле — это конвейерная пахота, кровь, пот и слезы.
Золотых гор вам там никто не даст, но на жизнь хватает. Всегда можно найти возможность для дополнительного заработка.
Многому приходится учиться с нуля, поэтому могу посоветовать с первого курса практиковаться. Сейчас это особенно актуально, потому что быстро меняются тренды. Рекламные бюджеты, по большей части, также уходят в интернет, но телевидению, я считаю, с этим бороться не нужно. Нужно развивать альтернативные площадки и монетизировать их.
Телефон против камеры
С эпохой YouTube к картинке стало предъявляться меньше требований, хотя и без красивых планов никуда. Теперь снимать с Go-pro или с телефона рациональнее, чем со статичной камеры.
Когда нас не пустили в Михайловский фонд с большой камерой, я взял Go-pro и петлички и прошел, как обычный турист.
Больше требований стало к самому корреспонденту — ему легче работать, если он умеет сам снимать. Причем о финансовом преимуществе в твоей многофункциональности говорить не приходится, тебе просто легче выстраивать коммуникацию с оператором или монтажером.
Мы делали репортаж с ЧМ 2018 о футбольных болельщиках, я проезжал по мосту и увидел, как вместе разогреваются болельщики Ирана и Марокко — сразу же заснял для монтажа. А наши коллеги выходили в прямой эфир со Skype или FaceTime. Конечно, в таких инновациях иногда проблема состоит в качестве контента. Но что тогда отличает журналиста от блогера? То, что корреспондент рассказывает не о событии, а о явлении. В любом случае, он пропускает информацию через самого себя.
• Osmо — это камера, закрепленная на подвесе, со стабилизатором, таким образом она держит баланс, как ее ни крути. С этой относительно новой штукой может получиться необычный кадр.
• Еще один прием, который пришел от блогеров, —сочетание несочетаемого. Смешного с серьезным, например. Мы делали сюжет, где бегали по классической петербургской локации, на Витебском вокзале, с мячом и в футбольной форме под динамичную музыку к ЧМ 2018;
• Добавлять в сюжет «живинку». В том же репортаже с ЧМ мы оставили фрагмент, где смотрительница Русского музея приругнула корреспондента, бегущего с мячом по залу.