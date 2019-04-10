Телевидение на подхвате у Youtube

У телевидения сейчас есть два крыла: эфир и интернет. Без второго телевидение существовать не может. Этому способствуют несколько факторов:

• Переход на «цифру». 3 июня 2019 года изменится диапазон частот — в один диапазон вместится 10 телеканалов;

• Изменения в жанрах. Телевизор теперь — это не то, что показывают, а то, что смотрят. ТВ-контент ориентируется на зрителя, и интернет ему в этом помогает. По количеству просмотров YouTube-канала «Санкт-Петербург» можно отследить, что зрителю интереснее смотреть.

С поправкой на Питер

Телеканал выяснил, что важно зрителю:

• Возможность влиять на выбор тем. Например, через комментарии в социальных сетях;

• ЧПХ (расшифровывается как «чисто питерская хрень»). В эту категорию входят, например, локальные мемы, история города, необычные дома;

• Хайп — ориентируемся на то, что стреляет в интернете. Например, я заходим на Pikabu и находим нужные темы.

Важно помнить еще и о том, что аудитория вашего телеканала и канала на YouTube — это разные люди, которые приходят за разным контентом.

Телевизор не для больших заработков

Сейчас нужны как воздух люди, активно следящие за социальными сетями, трендами, Telegram-каналами.

У тех, кто приходит на практику, быстро ломаются представления о телевидении как о чем-то высоком. На деле — это конвейерная пахота, кровь, пот и слезы.

Золотых гор вам там никто не даст, но на жизнь хватает. Всегда можно найти возможность для дополнительного заработка.