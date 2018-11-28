Как не дать телевизору себя зомбировать

Первый вопрос, который в последнее время мне регулярно задают ваши коллеги из СМИ, звучит примерно так: «То, что мы видим в шоу «Звезды под гипнозом» на Первом канале, — это постановка или правда?» Однозначного ответа на этот вопрос нет, и я объясню почему. Какие-то элементы действительно могут быть постановочными, потому что это шоу! Но нельзя говорить и о том, что все, что вы видите на экране, — притворство чистой воды. Я предполагаю — но это только мое мнение, — что большая часть работы со звездами у Исы Багирова происходит до эфира, за кулисами. Скорее всего, из огромного количества желающих поучаствовать в шоу звезд им были предварительно отобраны хорошо внушаемые люди. С ними гипнотерапевт имел возможность заранее установить контакт и поработать. Поэтому сцены мгновенного погружения артистов в транс, которые мы воспринимаем как чудо, могут являться плодом кропотливой подготовительной работы. Однако это не умаляет мастерства гипнотерапевта. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и то, что звезды в целом люди с весьма развитым воображением, им свойственно перевоплощаться, поэтому они в целом более гипнабельны, чем обычные люди.

Почему же вообще эта передача вызвала такой ажиотаж у зрителей и бьющие все рекорды рейтинги? Дело в том, что люди боятся гипноза. Вокруг этого состояния традиционно возникает много мифов. Ну хорошо, в вышеназванной передаче «подопытные» хотя бы знают, что их сейчас загипнотизируют, им известны правила игры. А как насчет массового гипноза? Идея о том, что телезрители впадают в массовый гипноз и зомбируются перед экранами телевизоров, прочно укоренилась в нашем сознании. Может быть, это идет еще от сеансов Анатолия Кашпировского, который вводил в транс всю страну, причем в прайм-тайм. Меня также время от времени спрашивают, возможен ли гипноз посредством телевизора, без прямого контакта. Да, возможен. Давайте разберемся, как это происходит. Самая простая схема гипнотизации состоит из четырех последовательных этапов, и все эти этапы невольно проходит сидящий перед экраном телевизора зритель.

• ПЕРВЫЙ ЭТАП — фиксация внимания. Неважно, используется для этого какой-то предмет или объект. Главное, что внимание зрителя захвачено, монополизировано. Этот эффект достигается на телевидении очень просто: люди сами, совершенно добровольно, фиксируют внимание на экране.