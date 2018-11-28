Как не дать телевизору себя зомбировать

Смотрим ТВ осознанно
Сколько в вашем окружении знакомых, которые любой разговор о телевидении пресекают фразой: «Я не смотрю этот зомбоящик»? Много? Значит ли это, что все они защищены от «промывки мозгов»? Что нужно знать, чтобы смотреть телевизор осознанно, не давая себя «зомбировать»? Как обычный ведущий шоу ежедневно погружает телезрителей в транс? Почему миллионы смотрят «Дом‑2»? Пролить свет на эти вопросы ЖУРНАЛИСТУ поможет кандидат психологических наук, гипнотерапевт Кирилл Бондарь.
Первый вопрос, который в последнее время мне регулярно задают ваши коллеги из СМИ, звучит примерно так: «То, что мы видим в шоу «Звезды под гипнозом» на Первом канале, — это постановка или правда?» Однозначного ответа на этот вопрос нет, и я объясню почему. Какие-то элементы действительно могут быть постановочными, потому что это шоу! Но нельзя говорить и о том, что все, что вы видите на экране, — притворство чистой воды. Я предполагаю — но это только мое мнение, — что большая часть работы со звездами у Исы Багирова происходит до эфира, за кулисами. Скорее всего, из огромного количества желающих поучаствовать в шоу звезд им были предварительно отобраны хорошо внушаемые люди. С ними гипнотерапевт имел возможность заранее установить контакт и поработать. Поэтому сцены мгновенного погружения артистов в транс, которые мы воспринимаем как чудо, могут являться плодом кропотливой подготовительной работы. Однако это не умаляет мастерства гипнотерапевта. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и то, что звезды в целом люди с весьма развитым воображением, им свойственно перевоплощаться, поэтому они в целом более гипнабельны, чем обычные люди.
Почему же вообще эта передача вызвала такой ажиотаж у зрителей и бьющие все рекорды рейтинги? Дело в том, что люди боятся гипноза. Вокруг этого состояния традиционно возникает много мифов. Ну хорошо, в вышеназванной передаче «подопытные» хотя бы знают, что их сейчас загипнотизируют, им известны правила игры. А как насчет массового гипноза? Идея о том, что телезрители впадают в массовый гипноз и зомбируются перед экранами телевизоров, прочно укоренилась в нашем сознании. Может быть, это идет еще от сеансов Анатолия Кашпировского, который вводил в транс всю страну, причем в прайм-тайм. Меня также время от времени спрашивают, возможен ли гипноз посредством телевизора, без прямого контакта. Да, возможен. Давайте разберемся, как это происходит. Самая простая схема гипнотизации состоит из четырех последовательных этапов, и все эти этапы невольно проходит сидящий перед экраном телевизора зритель.
• ПЕРВЫЙ ЭТАП — фиксация внимания. Неважно, используется для этого какой-то предмет или объект. Главное, что внимание зрителя захвачено, монополизировано. Этот эффект достигается на телевидении очень просто: люди сами, совершенно добровольно, фиксируют внимание на экране.
• ВТОРОЙ ЭТАП — снижение уровня активности сознания, то есть критического мышления. Чаще всего это происходит в вечернее или раннее утреннее время. Возьмем, к примеру, утро. Человек собирается на работу и заодно смотрит утреннее шоу. Наше сознание — не многозадачная структура, оно не может выполнять много действий одновременно. Поэтому в таких условиях критическое мышление снижается, а информация проваливается в мозг без особого критического анализа.
• НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ в гипнозе происходит активизация бессознательного. За счет чего этот этап наступает
у человека перед экраном? За счет резкой смены кадров, а также богатой палитры эмоций. Это могут быть очень яркие, аффективные эмоции. Или, наоборот, очень вязкие: печаль, апатия, тоска.
• ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП называется «углубление транса». В терапевтической практике специалист выводит человека из транса и сразу же погружает в новый. Зачем? Потому что в следующий раз он будет погружаться глубже. В телевидении этот эффект достигается за счет рекламы, когда значимая история резко прерывается на важном месте. А после продолжения воздействие транса только углубляется.
О РЕАЛИТИ-ШОУ
Мы живем в эпоху все более усложняющихся технологий и все более упрощающегося мышления. Этому мышлению важны определенные образцы и алгоритмы действий: как жить, как дружить, как любить, как ругаться или не ругаться, как действовать, как реагировать на чужие эмоции. И здесь очень хорошо «на помощь» приходят реалити-шоу, например, пресловутый «Дом-2».
СЕРИАЛЫ
Многосерийные фильмы позволяют человеку подражать жизни героев, копировать их эмоции и реакции на какие-то ситуации. Заданные на экране модели поведения призваны снизить количество альтернатив у человека. Сериалы — отличный формат для внушения каких-то идей. Их можно «затачивать» под определенную тематику ради культивирования определенных идей. Например, закон о «материнском капитале» сопровождает выход на экраны в том же году сериала «Папины дочки», а спустя два года появляется сериал про большую дружную семью «Воронины», где дети рождаются один за другим, постепенно делая главных героев многодетными родителями. Или президентский указ о нормах ГТО, который подписывается за месяц до выхода на экраны сериала «Физрук». Кроме того, очень четкая линия в сериалах у нас сейчас идет на любовь к родине.
ТОК-ШОУ
Ток-шоу в основном идут в прайм-тайм. В последнее время они часто имеют политическую окраску. Эмоциональная скудность жизни многих людей дает такой эффект: зритель включает телевизор, а там, что называется, «крутой замес». Страсти кипят, эмоции зашкаливают! Приглашенным «гостям» дают разнарядку: чем эмоциональнее будете вести себя в кадре, тем лучше. Потому что эмоции цепляют людей. Учитывая, что они и так в состоянии повышенной внушаемости, можно спрогнозировать, что потом они станут копировать определенные образцы поведения, проникаться «правильными» мыслями и идеями, потому что так действуют их кумиры. Да, там ругань, крики, хватания за грудки, но в конечном итоге «Россия всех победила и всех спасла». Эти внушения производятся для укрепления патриотизма.
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У нас есть базовые инстинкты. И потребности, которые диктуют эти инстинкты. Первый — инстинкт самосохранения. Второй — сексуальный, или инстинкт продолжения рода. Третий — социальный инстинкт, иерархический. Ощущение себя членом своей стаи и представление о том, какую нишу я занимаю в этой условной иерархии. Понимая эти потребности, их можно актуализировать. И телевидение как некое мерило всего демонстрирует и навязывает своим зрителям то, что им «необходимо для счастья». Ведь часто наши базовые потребности никак «не опредмечены», и мозг находит ответы на вопросы, которые ставит перед ним его биологическая часть, в той культурно-исторической эпохе, в которую он помещен.
ТЕЛЕВИЗОР VS ИНТЕРНЕТ
Почему человек отказывается от телевизора? Да он, скорее всего, не отказывается от него. Он просто переходит в интернет. Там немного другой способ получения информации: не линейный, а сетевой, но при этом работают те же самые законы.
КАК СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР ОСОЗНАННО?
Надо просто понять одну простую истину: сам по себе гипноз не полезен и не вреден. Это нейтральное состояние. Но оно в разы повышает внушаемость. А внушаемость — это способность воспринимать информацию с минимумом критического анализа. Именно поэтому в рекламе, в маркетинге, в массовых коммуникациях постоянно используются приемы, погружающие зрителя в измененное состояние сознания. Если начать отслеживать эти приемы, то можно в разы повысить свою осознанность и извлекать пользу и новые знания из этого источника информации.