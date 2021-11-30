ТВ2 объявил сбор на фильм «Остров» о Назинской трагедии 1933 года

Агентство новостей ТВ2 начинает краудфандинговый сбор на съемки нового фильма из цикла «Антропология террора» — «Остров» о Назинской трагедии 1933 года. Сбор проводится на краудфандиговой платформе «Сила слова».

Вместе с героями авторы фильма попытаются осмыслить причины одного из самых травматичных эпизодов 1930-х. И понять — как работают механизмы массового «расчеловечивания». Фильм станет продолжением документального цикла «Антропология террора», в рамках которого уже вышли фильмы «Яр. Колпашевская трагедия» и «Яма. Дорога спецпереселенцев» (лауреаты премии «Профессия — журналист» в 2019 и 2020 году).

В основу фильма лягут события 1933 года. Тогда в ходе весенней кампании по очистке больших городов от «деклассированных и социально вредных элементов» на север Томской области было выслано около 6000 человек. Людей без еды и инструментов высадили на остров посреди Оби близ села Назино. От болезней и голода люди стали массово умирать. Были зафиксированы десятки случаев каннибализма. Меньше чем за три месяца на «смерть-острове» из прибывшего этапа в живых осталось около 2000 человек.