«Твиттер» запускает сообщества и платную подписку за контент

Twitter анонсировал важные нововведения: возможность для пользователей взимать плату со своих подписчиков за доступ к дополнительному контенту, а также возможность создавать группы и присоединяться к ним на основе определенных интересов.

Функция оплаты, называемая Super Follows, позволит пользователям Twitter взимать плату с подписчиков и предоставлять им доступ к дополнительному контенту. Это могут быть бонусные твиты, доступ к группе сообщества, подписка на информационный бюллетень или значок поддержки.

На макете Twitter показал пример, в котором пользователь взимает 4,99 доллара в месяц, чтобы получить ряд льгот. Компания рассматривает это как способ позволить создателям и издателям получать деньги напрямую от своих фолловеров.