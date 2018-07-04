«Дождь» восстановил аккредитацию журналиста в Госдуме

Телеканал «Дождь», несмотря на заявления о бойкоте Госдумы, восстановил постоянную аккредитацию политическому журналисту Михаилу Рубину. Одноразовую аккредитацию получил Максим Гликин, заместитель главного редактора. Об этом стало известно после посещения Госдумы делегацией конгресса США во главе с Ричардом Шелби, во время которого присутствовали журналисты «Дождя», сообщает газета «Ведомости».

Главный редактор «Дождя» Александра Перепелова заявила, что аккредитация Михаилу Рубину необходима как политическому журналисту для доступа к источникам в Госдуме. TJournal опубликовал пояснение Перепеловой:

Мы не собираемся освещать деятельность Госдумы, кроме как общественно-важные события, как сегодняшняя встреча с американскими конгрессменами.

Главред упомянула, что «Дождь» при этом не намерен освещать высказывания депутатов, уточнив, что Рубин – корреспондент кремлевского пула, а не пула Госдумы.

Ранее Перепелова заявляла, что возвращение «Дождя» в Госдуму возможно только после того, как спикер Вячеслав Володин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский «наведут в ней порядок».

Госдуму в марте 2018 года решили бойкотировать «Дождь», «РБК», «RTVi», «Лента.Ру», «Коммерсант», «Ведомости» и другие; большинство отозвали своих журналистов. Бойкот был объявлен после заседания комиссии по этике, которая не нашла в действиях депутата Леонида Слуцкого нарушений. Ранее Слуцкий был обвинен тремя российскими журналистками в домогательствах. В ответ Госдума лишила аккредитации журналистов, чьи редакции приняли решение бойкотировать парламент.

Фото: tvrain.ru