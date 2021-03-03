Марк Твен — журналист

А вы знали, что один из самых известных американских писателей Сэмюэл Ленгхорн Клеменс, известный под псевдонимом Марк Твен, был журналистом?

Сэмюэл уже в детстве был тесно связан с газетным делом. О начале своей журналистской деятельности писатель рассказал в очерке «Мои первые подвиги на газетном поприще» (1871). Твен пишет, что в 1847 году, после смерти отца, он по просьбе своего дяди, редактора еженедельной газеты «Ганнибал Джорнэл», начал работать в издании наборщиком, а иногда, когда дядя был в отъезде, даже сам писал материалы. Его работы были одними из самых горячо обсуждаемых. Однако некоторые исследователи считают, что в очерке есть фактические неточности: в это время Сэму должно было быть 15 лет, а редактором газеты на самом деле был его старший брат Орайон Клеменс.

В 18 лет Твен покинул Ганнибал (штат Миссури) и четыре года путешествовал по стране. За это время он успел посотрудничать с такими изданиями, как «Полумесяц» и «Тру-Дельта». По пути в Новый Орлеан Твен знакомится с Орасом Биксби, лоцманом парохода в системе Миссисипи — Миссури — Огайо, и становится его учеником.

В 1861 году началась гражданская война. Марк Твен работал в качестве репортера и фельетониста в невадском издании «Территориэл энтерпрайз». Именно в этой газете появились рассказы, впервые подписанные псевдонимом «Марк Твен» (англ. «mark twain» можно дословно перевести как «метка двойка» — лоцманский термин, означающий уровень воды, достаточный для прохождения речного судна).

В 1867 году, в качестве корреспондента изданий «Альта Калифорния» и «Нью-Йорк трибьюн», Марк Твен отправился в Европу на пароходе «Квакер-Сити». Письма, написанные Твеном за время этой поездки, легли в основу книги «Простаки за границей» (1869). Книга принесла успех Твену и стала одной из ключевых работ писателя.

Твена-журналиста отличала склонность к репортерской мистификации. Он даже называл себя родоначальником этого жанра. Вот что он говорил об этом:

«По собственному опыту знаю, что журналисты склонны ко лжи. Несколько лет тому назад я сам ввел на Тихоокеанском побережье особый и весьма живописный вид вранья, и он не выродился там и до сих пор. Когда я читаю в газетах, что в Калифорнии прошел кровавый дождь и с неба падали лягушки, когда мне попадается сообщение о найденной в пустыне морской змее или о пещере, утыканной алмазами и изумрудами (обязательно обнаруженной индейцем, который умер, не успев досказать, где эта пещера находится), то я себе говорю: «Ты породил это детище, ты и отвечай за газетные небылицы!» И — ведь привычка вторая натура — по сей день мне приходится все время следить за собой, чтобы не отклониться от правды».

Твен часто высмеивал нравы американской журналистики в своих произведениях. Но если ее пороки Твен описывал с юмором, то в речи «Разнузданность печати», произнесенной писателем в клубе журналистов в Хартфорде в 1873 г., он с горечью и болью говорил о состоянии современной ему журналистики и возлагал на американскую прессу ответственность за нравственную деградацию общества.

Именно журналистика приучила Твена к непрерывной общественно-политической и литературной борьбе, дала умение ориентироваться в сложной обстановке и точно направлять свои удары.