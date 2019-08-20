Twitter не будет принимать рекламу от новостных медиа, которые контролируются государством

Сервис изменил рекламную политику после того, как выяснилось, что китайские провластные медиа размещали пропагандистские ролики, дискредитирующие протесты и протестующих в Гонконге.

Жители Гонконга борются против новых законов, которые собираются принять власти города в угоду Китаю.

«Мы хотим защитить здоровый дискурс и открытые диалоги [на платформе]. И мы понимаем, что есть разница между контентом от профилей, на которые вы сами подписывались, и контентом рекламных сообщений. Эти сообщения часто могут быть от тех, на кого вы не подписаны. У нас есть пользовательские соглашения для всех, но для рекламодателей стандартны должны быть выше», — говорится в официальном сообщении Twitter.

В течение 30 дней Twitter будет разбираться с рекламодателями, но уже сейчас заявили: «никаких рекламных кампаний от контролируемых государством медиа на площадке не будет».

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