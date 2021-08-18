Twitter добавил новую функцию: отмечать твиты с дезинформацией

Twitter начал тестировать новую функцию, позволяющую пользователям помечать твиты как вводящие в заблуждение или содержащие недостоверную информацию.

На данный момент опция доступна только в США, Южной Корее и Австралии. Для того чтобы воспользоваться этой функцией, нужно нажать на кнопку «пожаловаться на твит» и выбрать «это вводит в заблуждение».

«Мы оцениваем, насколько этот подход эффективен, поэтому начинаем с малого. Мы не можем предпринимать действия и отвечать на каждый отчет во время эксперимента, но ваш вклад поможет нам определить тенденции, чтобы мы могли повысить скорость и масштаб нашей работы по дезинформации», — говорится в сообщении Twitter.

Также Twitter предупреждает, что не сможет отвечать на каждое уведомление от пользователей. Но этот эксперимент поможет компании «определить тенденции» и повысить скорость и «масштаб по борьбе с дезинформацией».