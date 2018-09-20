Twitter вернул хронологическую ленту

Twitter вернул пользователям возможность просматривать ленту в хронологическом порядке, сообщили представители соцсети^

Сегодня мы обновили функцию «показывать лучшие твиты первыми». Если отключить опцию, то появится обычная лента друзей в хронологическом порядке. Кроме того, в ленте останутся рекомендуемые твиты и катерия «вероятно вы пропустили».

Такое решение вызвано тем, что часть пользователей все-таки предпочитает листать ленту в хронологическом порядке. Чтобы вернуться от «умной» ленты к хронологической достаточно снять галочку с пункта «Показывать лучшие твиты первыми» в настройках. Раньше при отключении этой опции Twitter просто показывал пользователю «вероятно вы пропустили» и рекомендуемые посты от людей, на которых он не подписан.

Новый алгоритм ранжирования новостей по релевантности соцсеть ввела в августе 2016 года. При этом, право определения того, что хочет видеть пользователь, Twitter оставил за собой. Такие изменения вызвали бурную реакцию у пользователей сервиса: многие негативно отнеслись к изменениям.

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