Twitter грозит до $250 млн штрафа за использование персональных данных для рекламы

Соцсеть Twitter может получить от $150 млн до $250 млн штрафа за то, что использовала персональные данные пользователей — телефонные номера и адреса электронной почты — для таргетинга. Компания сообщила, что получила проект жалобы Федеральной торговой комиссии (FTC).

Документ поступил в Twitter 28 июля. Компанию обвиняют в том, что она нарушила соглашение о неразглашении данных от 2011 года. В проекте жалобы говорится, что соцсеть использовала конфиденциальную информацию о пользователях с 2013 по 2019 годы.

«Этот вопрос остаётся нерешённым, и нет никакой информации о сроках или окончательных результатах», — говорится в сообщении компании.

Акции Twitter на фоне информации о возможном штрафе снизились на 1%, отмечает CNBC.

В середине июля стало известно, что за использование данных в суд подали на Alphabet, владельца Google. Сведения о пользователях помогают компании улучшить свои продукты и персонализировать рекламу, считают истцы. Google следит за владельцами устройств без их согласия, говорят авторы заявления.