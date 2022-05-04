В Twitter и Telegram могут появиться платные аккаунты

Некоторые аккаунты в социальных сетях Twitter и Telegram в ближайшем будущем могут стать платными. Так, Илон Маск сообщил, что такая возможность будет рассмотрена для коммерческих организаций и государственных структур в Twitter. Еще разработчики предполагают, что в Telegram могут появиться Premium-аккаунты.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск написал в Twitter, что возможно введение «небольшой платы» для определенной группы пользователей. При этом предприниматель уточнил, что для обычных пользователей Twitter всегда будет бесплатным.

Разработчики уверяют, что в Telegram также появится платная подписка под названием Telegram Premium. Тестировщики очередного обновления обнаружили, что доступ к некоторым стикерам и смайликам открыт только владельцам премиального аккаунта. Таких подписчиков будут помечать небольшой звездочкой рядом с никнеймом, а сами они получат премиум-версию с дополнительными функциями, за которые им придется платить.