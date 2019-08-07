Twitter использовала личные данные пользователей без разрешения

Руководство Twitter сообщило, что могло использовать личные данные для персонифицированной рекламы без разрешения пользователей.

Компания заявила, что это произошло из-за проблем в настройках приложения:

Если вы нажали или просмотрели рекламу для мобильного приложения и впоследствии взаимодействовали с мобильным приложением с мая 2018 года, мы могли поделиться некоторыми данными (например, кодом страны, информацией о том, взаимодействовали ли вы с приложением и когда, информацией о приложении) с надежными партнерами... по рекламе, даже если вы не давали нам разрешения на это.

Проблемы исправлены 5 августа. Сейчас компания проводит расследование, чтобы узнать сколько людей были затронуты.

«Мы приносим извинения за то, что это произошло, и принимаем меры, чтобы удостовериться, что мы не повторим такую ошибку», – заявили в Twitter.

Источник: РИА Новости (https://ria.ru)

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