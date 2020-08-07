Twitter начала помечать аккаунты государственных СМИ

Twitter создала специальные метки для аккаунтов государственных СМИ из стран, входящих в Совет Безопасности ООН, в частности, России, Великобритании, Китая, Франции и США. Соцсеть не будет продвигать такие СМИ или их твиты через свою систему рекомендаций.

Речь идёт о СМИ, в которых государство осуществляет контроль над редакционным контентом, уточнили в компании. Но помечаться не будут финансируемые государством медиа с независимыми редакциями, например, «Би-Би-Си» или NPR.

Обозначения также появятся у аккаунтов ключевых государственных чиновников. Специальная маркировка уже появилась, в частности, на аккаунтах пресс-службы Кремля, правительства России, МИДа, личном аккаунте зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева и других.

В настоящее время мы сосредоточены на высших должностных лицах и организациях, которые являются официальным голосом государства за рубежом.

Ранее Twitter разработала специальные уведомления для твитов политиков, текст которых нарушает правила социальной сети, но имеет общественную значимость. Специальная функция позволяет не удалять сообщение, а вешать на его месте предупреждение о нарушении.