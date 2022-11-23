Twitter* потерял больше трети крупных рекламодателей

Больше трети рекламодателей из 100 крупнейших компаний, сотрудничающих с социальной сетью Twitter*, перестали размещать рекламу на платформе, сообщает газета The Washington Post.

Согласно исследованию, десятки ведущих рекламодателей социальной сети, включая 14 из топ-50, уже несколько недель не размещают рекламу в Twitter*. Например, реклама автомобилей Jeep и продукции компании Mars не появлялась на платформе с 7 ноября. Кроме того, свои кампании в Twitter* прекратили фармпроизводитель Merck, производитель сухих завтраков Kellogg's и телекоммуникационная компания Verizon.

Ранее сам Маск также сообщал, что Twitter* столкнулась с масштабным падением выручки из-за давления, которое оказывают активисты-общественники на рекламодателей. Он заявлял, что, вопреки опасениям, компания ничего не поменяла в политике модерации контента.

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