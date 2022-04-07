Twitter работает над функцией редактирования сообщений

Глава потребительского отдела компании Twitter Джей Салливан сообщил, что руководство соцсети работает над функцией, которая даст пользователям возможность редактировать сообщения.

«С прошлого года мы выясняем, как безопасно внедрить функцию редактирования [сообщений], и планируем начать тестирование <...> в ближайшие месяцы», — написал он во вторник на своей странице в Twitter.

Салливан отметил, что работа над новой функцией займет время, поскольку необходимо учесть, в частности, такие аспекты, как ограничение по времени, в течение которого сообщение может быть отредактировано, а также доступность информации о том, что именно было изменено. В противном случае функция может быть использована ненадлежащим образом, считает Салливан.

Осенью 2018 года занимавший тогда пост генерального директора компании Twitter Джек Дорси сообщил, что руководство соцсети обдумывает возможность создания кнопки для редактирования сообщений, но ее появление требует тщательного рассмотрения. Как указывал Дорси, компания намеревалась предотвратить неограниченное редактирование, чтобы не дать возможность изменять противоречивые или оскорбительные сообщения.

В понедельник на сайте Комиссии по ценным бумагам США появились сведения о том, что американский предприниматель Илон Маск является владельцем 9,2% акций Twitter. В тот же день предприниматель спросил у своих подписчиков о необходимости добавления в соцсеть возможности редактирования сообщений. Во вторник Маск, который войдет в состав совета директоров Twitter, заявил, что с нетерпением ждет начала работы в компании, «чтобы внести существенные улучшения в Twitter в ближайшие месяцы».