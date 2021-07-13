Twitter разблокировал аккаунт экс-главреда Telegram-канала NEXTA

Вечером 12 июля бывший главный редактор Nexta Роман Протасевич сообщил в социальной сети, что его аккаунт разблокировали. «Фух, мой аккаунт всё-таки разблокировали. Техподдержка сработала оперативно», — написал он в Twitter.

В понедельник утром канал был заблокирован администрацией Twitter из-за нарушений правил. По словам адвоката Инессы Оленской, на данный момент неизвестно, чем обосновано решение компании.

7 июля Роман Протасевич рассказал, что завел новый аккаунт в сервисе микроблогов Twitter. Его прошлую страницу Twitter также заблокировал в связи с «подозрительными действиями».