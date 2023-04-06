Twitter* скроет половину рекламных постов для пользователей платной версии

Пользователи Twitter* Blue увидят в ленте лишь 50% рекламных постов на страницах «Подписки» и «Для вас». Опция будет доступна после верификации аккаунта. Однако реклама в профилях, ответах, продвигаемых аккаунтах и «Трендах» по-прежнему будет видна.

Также подписчики платной версии Twitter* получат приоритет показов — их посты будут стоять выше в списке комментариев, результатах поиска и в беседах под другими твитами.

В прошлом году совладелец соцсети Илон Маск также сказал, что Twitter* изучает возможность введения более дорогого платного уровня без рекламы.

Twitter* Blue запустили в ноябре 2022 года в рамках предложений Маска по монетизации соцсети. После запуска подписной модели в Twitter* исчезли все устаревшие синие галочки, полученные до появления платной услуги.

* Заблокирован на территории РФ