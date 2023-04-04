Twitter* сменил логотип. Теперь вместо синей птицы на нем изображен интернет-мем Doge. На такой шаг владелец соцсети Илон Маск решился после соответствующей рекомендации пользователя.

В верхнем левом углу сайта, где ранее располагался логотип компании в виде птицы, теперь висит изображение сиба-ину. Собака, стоящая за мемом Doge и криптовалютой Dogecoin, была собакой-спасателем и стала мемом в 2010 году.

Вместе со сменой лого Илон Маск опубликовал твит, к которому прикрепил скриншот переписки с пользователем Chairman. Последний в марте прошлого года предлагал бизнесмену купить Twitter* и сменить логотип социальной сети с синей птицы на интернет-мем Doge. «Как обещал», — написал Маск.

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