Twitter, Telegram и Facebook грозят крупные штрафы из-за запрещенного контента

Компаниям Telegram, Facebook и Twitter грозят штрафы на общую сумму в 72 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент, соответствующее заседание суда пройдет 14 сентября. Об этом ТАСС сообщили в 422 Мировом судебном участке Таганского района, который рассмотрит соответствующие протоколы об административном правонарушении.

Согласно сведениям источника ТАСС, который знаком с материалами дела, IT-компании привлекают к административной ответственности за то, что они отказались удалить сведения с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста в РФ.

Всего в 2021 году только компания Facebook получила в России судебных штрафов на 49 млн рублей.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.