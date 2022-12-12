Twitter* увеличит допустимое число символов в сообщениях до 4 тысяч

Социальная сеть Twitter* собирается увеличить максимально допустимый размер сообщения с 280 символов до 4 тыс. Об этом сообщил владелец компании Илон Маск.

Напомним, Twitter* увеличила лимит со 140 до 280 символов на твит в 2017 году. У соцсети есть способы создавать длинные тексты — например, с февраля 2021 года пользователи могут запускать собственные новостные рассылки. Но обычно пользователи создают треды — серию твитов по одной теме.

27 октября Маск приобрел компании Twitter*. Вскоре после этого он анонсировал изменение политики блокировки учетных записей. Например, предприниматель заявил о борьбе со спам-аккаунтами.

* Заблокирован в России