Twitter вместе с Reuters и Associated Press будет бороться с фейками

Twitter будет бороться с дезинформацией с помощью контента агентств Reuters и Associated Press. Об этом представители социальной сети объявили в своем блоге.

Предполагается, что в твиты будут включаться ссылки на материалы новостных медиа. Это повысит точность данных, публикуемых в сети, и поможет избежать дезинформации пользователей. Как сообщает Reuters, это первый случай, когда социальная сеть начинает сотрудничать с новостными агентствами.

Отмечается, что Twitter будет работать с каждым медиа отдельно, а Reuters и Associated Press взаимодействовать друг с другом не станут.

В марте социальная сеть запустила пилотную версию сервиса Birdwatch. Это программа по отслеживанию фейков, в поиске которых помогают пользователи.

В июле разработчики Twitter обещали ввести функцию Super Follows: пользователи с большим количеством подписчиков смогут взимать плату за доступ к эксклюзивному контенту.