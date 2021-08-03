Twitter вместе с Reuters и Associated Press будет бороться с фейками

Авг 3, 2021

Twitter будет бороться с дезинформацией с помощью контента агентств Reuters и Associated Press. Об этом представители социальной сети объявили в своем блоге.

Предполагается, что в твиты будут включаться ссылки на материалы новостных медиа. Это повысит точность данных, публикуемых в сети, и поможет избежать дезинформации пользователей. Как сообщает Reuters, это первый случай, когда социальная сеть начинает сотрудничать с новостными агентствами.

Отмечается, что Twitter будет работать с каждым медиа отдельно, а  Reuters и Associated Press взаимодействовать друг с другом не станут.

В марте социальная сеть запустила пилотную версию сервиса Birdwatch. Это программа по отслеживанию фейков, в поиске которых помогают пользователи.

В июле разработчики Twitter обещали ввести функцию Super Follows: пользователи с большим количеством подписчиков смогут взимать плату за доступ к эксклюзивному контенту. 

Источник: Inc.Russia
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