Twitter заблокировал «Вертикальный канал» петербургских журналистов

Авторы петербургского проекта Nevex.TV Татьяна Маршанова и Дмитрий Волобуев пожаловались на блокировку их нового «Вертикального канала» в Twitter.

Этот проект был создан после того как YouTube перестал монетизировать канал Nevex.TV — основную площадку для трансляций и видео. Тогда журналисты занялись новым проектом — «Вертикальным каналом». Название отражает и его суть — видеозаписи в вертикальном формате, которые удобно смотреть со смартфонов. Тематика — городские митинги, акции протеста, резонансные судебные процессы. Выкладывать записи начали на разных площадках. Всего набралось около дюжины роликов. Twitter первым счел видео некорректными.

—Я пытался залить видео интервью историй и политического аналитика Валерия Соловья, упорно отказывался их принимать. Кроме того, я заметил, что в канале стали недоступны записи с акций в поддержку жителей Хабаровска на Невском 1 августа и от здания суда, где выносился приговор по «делу Сети» (запрещенной в РФ экстремистской организации — ред.), — говорит Дмитрий Волобуев. — А потом и вовсе выяснилось, что заблокирован весь канал.

По словам Дмитрия, он уже отправил администрации соцсети апелляцию, но ответа пока не получил. Не понятно и что послужило поводом для блокировки, что именно не понравилось Twitter. На других площадках «Вертикальный канал» продолжает работать.