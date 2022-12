Twitter* заблокировал журналистов ведущих американских СМИ

Социальная сеть Twitter* заблокировала аккаунты журналистов, которые критиковали работу платформы и ее нового владельца — бизнесмена Илона Маска. С блокировкой столкнулись репортеры The New York Times, The Washington Post, CNN, Voice of America, Substack и ряда других изданий.

В сообщениях на страницах заблокированных было указано, что действия учетных записей, «нарушают правила Twitter*», однако не уточнялось, какие.

Как предполагает газета The Washington Post, санкции связаны с решением Twitter* о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия. Предположительно, каждый из заблокированных журналистов освещал историю с Джеком Суини, которого Илон Маск ранее обвинил в публикации информации о перемещениях самолета бизнесмена.

По словам Маска, правила Twitter* запрещают распространять данные о перемещениях людей без их согласия, и эти правила распространяются не только на журналистов, но и на всех других.

Позже он добавил: «Критиковать меня целыми днями — это совершенно нормально, а вот фиксировать мое местоположение в реальном времени и подвергать опасности мою семью — нет».

