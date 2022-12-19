Twitter* запретил бесплатное продвижение других соцсетей

Twitter* объявил, что будет блокировать учетные записи, «созданные исключительно» для продвижения некоторых других социальных платформ. Соцсеть вводит запрет на бесплатную рекламу Facebook**, Instagram**, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post и Nostr. Нельзя размещать как любые твиты пользователей с упоминанием этих соцсетей, так и в учетных записях не должно быть ссылок на эти ресурсы.

«Мы признаем, что многие наши пользователи активны в других социальных сетях. Однако мы больше не разрешим бесплатно продвигать определенные платформы социальных сетей в Twitter*», — говорится в сообщении компании.

При нарушении этого правила пользователи будут заблокированы. Любые попытки обойти ограничения будут строго наказаны.

Однако кросс-постинг (одновременная публикация одного и того же контента на нескольких площадках) по-прежнему разрешен.

* Заблокирован на территории РФ

** Meta (владеет Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена в РФ