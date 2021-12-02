Twitter запретил делиться личными фотографиями и видеозаписями без согласия владельца

Twitter запретил делиться личными фотографиями и видео людей без их согласия и предупредил, что будет удалять такой контент, если на публикацию поступит жалоба от первого лица или его представителя. В блоге компания объяснила решение тем, что такие действия могут нарушать частную жизнь и наносить вред некоторым группам пользователей.

Соцсеть заявила, что будет удалять публикации чужих фото и видео без согласия кого-либо снятого на них. Для принятия такого решения потребуется сообщение о публикации со стороны объекта съемки или его представителя. Пользователь, разместивший чужие фото и видео, получит уведомление о жалобе и возможность оспорить удаление.

Такие меры не будут распространяться на фото или видео, снятые на массовых мероприятиях — спортивных событиях или акциях протеста, говорится в сообщении компании. Twitter отметил, что новые изменения в политике соцсети соответствуют стандартам в области прав человека и помогут предотвратить доксинг — публикацию в интернете частной информации со злым умыслом.

По словам человека, знакомого с политикой Twitter, соцсеть уже применяла такие меры в странах с более строгим законодательством о конфиденциальности — в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и странах ЕС, пишет The Wall Street Journal. В частности, против пользователей, которые размещали изображения жертв нападений для запугивания или женщин, не носящих паранджу в Кабуле. Теперь политика будет применяться ко всем пользователям Twitter.