Расторгуеву веришь, Собчак не веришь

Так бывает, случается так, что сходятся события, не имеющие на первый взгляд друг к другу никакого отношения. Я говорю о весенних премьерах этого года, двух документальных фильмах: «Скопинский маньяк: разговор на свободе» Ксении Собчак и «Расторгуев» Евгении Останиной.

Может быть, для кого-то эти события никак не связаны между собой, а кто-то про фильм «Расторгуев» не слышал вообще ничего. В отличие от нашумевшего фильма Собчак, который побил все рекорды рейтингов, «Расторгуева» видели немногие, так как показан он был только в рамках международного фестиваля документального кино «Артдофест» в Москве и в Санкт-Петербурге.

Герои этих двух фильмов — наши современники.

За плечами Мохова, героя фильма Ксении Собчак, — насильственное удержание в бункере-подземелье двух девушек и систематическое насилие над ними. После раскрытия преступления суд приговорил его к 16 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. В 2021 году Мохов вышел на свободу и дал Ксении Собчак большое интервью, которое побило все рейтинги.

За плечами Расторгуева, героя фильма Евгении Останиной, — работа над интернет-проектами, создание многочисленных документальных фильмов, за которые он был удостоен премий «Лавр», «Триумф», «Свободный дух», ТЭФИ и других. В 2018 году Александр Расторгуев был убит вместе Орханом Джемалем и Кириллом Радченко в Центральноафриканской республике в ходе съемок фильма о деятельности «Группы Вагнера».

Авторы фильмов — тоже наши современницы.

За плечами Собчак — «Дом-2» («ТНТ»), «Блондинка в шоколаде» («Муз-ТВ»), «Последний герой» («Первый канал»), а также передачи «Госдеп 2» («Сноб»). «Собчак живьем» («Дождь») и другие. Координационный совет российской оппозиции и президентские выборы в 2018 г.

За плечами Останиной — учеба в аспирантуре на философском факультете, написание диссертации «Метаморфозы репрезентации интимности в современной культуре». Работа над фильмом «Белая мама», получившем главную премию российских документалистов «Лавровая ветвь». Брак с Александром Расторгуевым и, после его трагической гибели, создание фильма о нем, смонтированного из хроникальных материалов.

На первый взгляд, фильмы эти показывают два разных мира, и это ощущение остается до тех пор, пока не начинаешь ловить себя на мысли, что смотреть и кино про маньяка, и фильм про Расторгуева местами становится страшно.

О фильме Собчак сказано уже много. Разговор с насильником строится как откровенная беседа, в которой Собчак по-приятельски выспрашивает у Мохова подробности его преступления, от которых становится физически плохо, наверное, всем, кроме Собчак. Сама интервьюерша считает: «Это наше право как журналистов — исследовать границы добра и зла».

В фильме «Расторгуев» центральным эпизодом становится уголовная история, о которой была опубликована статья на «Медиазоне». В одном провинциальном городе в целях самообороны женщина зарубила топором человека, который проник к ней в дом. По версии «Медиазоны», убийство на самом деле совершил полицейский, который приходился ей сыном. В ходе следствия женщина взяла вину на себя, выгородив тем самым своего сына.

Александр Расторгуев и актеры Гоголь-центра приезжают в город, где было совершенно убийство с целью воспроизвести эту историю. Для этого Расторгуев предлагает встретиться с родителями полицейского. Используя хроникальные материалы, Евгения Останина так монтирует фильм, что мы можем наблюдать за тем, как Расторгуев спорит с актерами, убеждая их пойти в дом к родителям полицейского с вопросами.

Актер Гоголь-центра: «Это будет тяжело людям. Я считаю, что это с нашей стороны бесчеловечно».

Расторгуев: «Вот у вас болеет мама, вы звоните ей, волнуетесь, а у вас спектакль. Вы два часа будете на сцене заниматься лицедейством прекрасным. И если вы профессиональный человек, то вы отключаете эту свою личную историю. И здесь вы тоже должны отключить свое отношение к родителям того полицейского, потому что человек, который притащил труп убитого своим родителям домой и заставил их пять лет изображать преступников, абсолютно лишен совести».

Мы слышим голос Расторгуева: «Какое право ты имеешь судить, что этично, а что не этично. Твоя профессия заключается в том, чтобы рассказать то, что ты видел».

Так случилось, что в абсолютно разных фильмах я уловила один взгляд на этику.