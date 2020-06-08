«Важно давать больше, чем просить». Как провести успешную краудфандинговую кампанию

Сегодня мы рассматриваем краудфандинг как основную модель выпуска наших книг. У нас нет особых иллюзий по поводу государственных или каких-либо программ по поддержке небольших издательств. Выпуск профессиональной литературы — это огромные затраты и кропотливая работа. С самого начала нам помог запуститься «Яндекс», это были золотые времена: наши авторские гонорары были сопоставимы с гонорарами Esquire, мы были счастливы, что с нашей помощью специалисты, исследователи, типографы могли заработать приличные деньги своим трудом, делясь редкими знаниями. Но это продолжалось, увы, недолго, программа довольно быстро свернулась — грянул кризис.

— Были ли риски и какие-либо опасения, когда вы запустили вашу первую крауд-кампанию?

Каких-то серьезных опасений на этот счет у нас не было. Риски минимизируются уже на начальном этапе. Например, неудачные кампании всегда закрываются краудфандинговой площадкой. Если проект не набирает 50%, то средства возвращаются подписчикам. Второй момент, который можно проверить только опытом, — размер суммы проекта и соответствие суммы производственным расходам. Эта ответственность лежит непосредственно на издателе, на команде, которая запускает кампанию. И единственный риск — это недобор заявленной суммы. В этом случае нужно принимать решение на месте, либо уменьшать количество тиража, либо искать дополнительные средства. При каждом выпуске книги всегда было немного по-разному. У нас были проекты, в которые мы добавляли свои средства в кампанию, чтобы счетчик дошел до 100%, но это, скорее, в виде исключения.

Но были проекты, которые набирали нужную сумму за сутки. Например, наш предыдущий проект «Путеводитель по кириллице» собрал на 174% больше нужного — 741 950 рублей (изначальная сумма была 270 000 рублей). Такого эффекта мы, конечно, не ожидали. Этот успех мы связываем с тем, что и книга была востребована, и мы немного поскромничали с заявленной суммой. Такие книги мы называем «фестивальными» — калейдоскоп картинок, яркий дизайн и т.д. Скромная сумма была связана с тем, что мы как раз обожглись на кампании книги «Эссе по типографике» Эрика Гилла. Это книга, которая относится к фундаментальным изданиям в области дизайна и типографики, мы с большим энтузиазмом запускали подписную кампанию, но она не получила такой широкой поддержки. Хотя проект очень редкий: к нему мы привлекли лучших специалистов, создали для неё шрифты, подготовили исследования, провели несколько этапов литературной редактуры и получили результат, которым до сих пор очень гордимся. Как раз на нее мы продляли кампанию, собирали с миру по нитке. Поэтому на проект «Путеводитель по кириллице» мы поставили сумму поскромнее. И сработало все удивительно хорошо. Собрав сумму намного больше запланированной, мы изменили формат книги, увеличили её объем. Кажется, все остались довольны, книга стала нашим бестселлером.

Всегда присутствует некоторая непредсказуемость, сложно определить на берегу, что «выстрелит». Но в то же время все зависит и от того, насколько регулярно и последовательно проводится рекламная кампания в поддержку проекта. От проекта к проекту мы все лучше понимаем, как работают крауд-кампании, к нам периодически за советом обращаются ребята, которые тоже думают о краудфандинге. И мы действительно можем подсказать какие-то интересные вещи.

Нам сейчас помогает Илья Кудинов с Planeta.ru. Он взялся продюсировать наш текущий проект, потому что на фоне эпидемии и вообще непростых для всех времен ситуация изменилась. Нам предлагали отложить кампанию, чтобы не рисковать. Но мы решили не останавливать процесс, потому что в работе у нас уже следующие книги и нам не хотелось жертвовать этими планами.

— От чего зависит успех проекта при запуске на крауд-платформе?

Кроме того, что сам проект должен быть состоятельным, львиная доля успеха зависит от его продвижения. Здесь недостаточно ограничиваться разовыми анонсами. Даже те анонсы, которые мы размещаем в наших каналах, видят не все читатели. Мы не совсем понимаем, как это так работает и от чего зависит, видит наше сообщение человек или нет. Это значит, что мы должны регулярно напоминать подписчикам в соцсетях о кампании. Нам это не всегда нравится, потому что периодически кажется, что мы надоедаем и навязываемся — это не самые приятные чувства. Нам бы хотелось, чтобы хватило нескольких сообщений, но кроме того, что до адресата они не всегда доходят, каждому из нас знакомо фатальное «потом обязательно сделаю». Часто ты откладываешь покупку до лучших времён, а потом просто забываешь об этом.