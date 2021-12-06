Первая тувинская газета 90 лет назад учила своих читателей читать и использовала интерактив

Первую тувинскую газету — «ПРАВДУ ТУВИНСКОГО АРАТА» («Тыва ардын унен») за 1930 год — нашли почти случайно: несколько номеров этой газеты обнаружились в подшивке монгольской прессы, хранящейся в Национальном архиве Республики Тыва в Кызыле. До 1930 года тувинцы еще не имели своей письменности, но газету уже выпускали — на старомонгольском языке, почти забытом сегодня. Это был еженедельник с впечатляющим тиражом в тысячу, а иногда и больше экземпляров и со знакомым лозунгом под названием — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Чтобы прочесть, чем жили земляки 90 лет назад, тувинским журналистам и архивистам пришлось приложить немало усилий.

Старые газеты — чудом уцелевшие под обоями, найденные в дачных ящиках или бережно сохраненные в аккуратных библиотечных подшивках, вызывают у меня особое чувство. Читаешь текст на хрупких страницах и будто перемещаешься на полвека или даже столетие назад, ощущаешь дух эпохи. А эта газета вообще словно из древней сказки — желтая от времени, с потрепанными краями, сплошь в причудливой вязи без начала и конца.

— Газета «Yнэн» не такая уж и старая по меркам истории: ей всего-то 90, — говорит Белекмаа Мунге, директор Национального архива Республики Тыва, — Но судьба у нее уникальная.

Случайная находка

— Газетная периодика относится к документальному культурному наследию, она содержит в себе выжимку воспоминаний, образов, представлений из прошлого, которая сохранилась благодаря письменности, — продолжает Белекмаа Мунге. — Самые первые сведения о газетах, поступивших на хранение в государственный архив Тувинской Народной Республики (ТНР) содержатся в акте приема-сдачи архивных документов в октябре 1945 года, который был составлен в связи с передачей архивов в ведение системы НКВД. ТНР присоединилась к Советскому Союзу только в октябре 1944 года, до этого была отдельным государством.

В инвентаризационной описи на 22 листах были перечислены сведения о наличии местных и иностранных (монгольских преимущественно) газет, которые датированы годами от 1915 до 1943, на монгольском и русском языках. По невнимательности или еще почему-то вместе с монгольскими газетами были случайно подшиты первые тувинские газеты на старомонгольской письменности «Тыва ардын унен» («Правда тувинского арата»). Их было пять — за февраль, март, май и июль 1930 года.

— Историческая память имеет свойство восстанавливаться и проявлять себя совершенно неожиданно. Находка обнаружилась в прошлом году, когда Национальный архив готовился к празднованию своего 90-летия и выпуску юбилейного номера журнала «Новые исследования Тувы», — рассказывает Белекмаа Владимировна. — Наша сотрудница Марионелла Седип-оол, собирая материал для своей статьи, систематизировала газетные подшивки периода ТНР. При детальном изучении и беглом переводе названий газет выяснилось, что это тувинские газеты. Так они явились миру.

Трудности перевода

Мир увидел и удивился — пожелтевшие почти за век страницы были заполнены мудреной сказочной вязью. Оказалось, это старомонгольский язык, давно вышедший из обихода, остался, говорят, лишь во Внутренней Монголии.

Небольшой экскурс в тувинскую историю. До 1930 года тувинцы не имели своей национальной тувинской письменности. Язык был, а письменности не было. В официальной и личной переписке пользовались старомонгольской письменностью, свободно читали на тибетском языке. С образованием государственности в республике была создана тувинская письменность на латинизированной основе, которая просуществовала до 1941 года. Затем было принято решение о переводе тувинской письменности на русскую графическую основу. И с 1941 года у тувинцев национальная письменность на кириллице.

Об уникальной архивной находке узнали в Союзе журналистов Тувы. Эльвира Лифанова, председатель организации, говорит: «Как не узнать, о чем писала местная газета 90 лет назад? С тиражом уже тогда 1000 экземпляров? Тем более что газета «Тыва ардын унен» («Правда тувинского арата») стала предшественницей нынешней «Шын» («Правда»), самой известной республиканской газеты. Мы обратились в архив с предложением о сотрудничестве в оцифровке и переводе старомонгольских газет на русский и тувинский. А сама идея легла в основу проекта «Тува — Монголия: сохранение исторической памяти и связей», который поддержал Фонд президентских грантов».

Знатоков старомонгольской письменности, где и знаков препинания нет, в мире единицы. Во всяком случае во всей Туве переводчиков со старомонгольского языка можно пересчитать по пальцам одной руки. Перевести первые тувинские газеты согласилась кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник группы истории Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва Аяна Самдан. Перевод со старомонгольского на тувинский занял у нее целых пять месяцев! Построчный перевод с тувинского на русский язык выполнила журналист Карина Монгуш.

Так о чем писали старые газеты?

— Содержание газеты «Yнэн» можно назвать вполне классическим: публиковались официальные новости и то, что мы сейчас называем законодательными актами, были критические материалы, — говорит директор архива Белекмаа Мунге. — Писали о политике и планах на будущее, о жизни простых аратов. Знаете, порадовало, что была свобода слова, живая обратная связь.

Я внимательно прочитала переведенные на русский номера «Yнэн». Дух захватывает от масштабности планов тех, кто жил и мечтал в тридцатые. Пишут «О создании науки и образования в Туве: провести собрание, рассмотреть вопрос об исследовании науки и образования и создания научного института, по требованию местами создать первичные организации, ячейки для исследования местности». Или «О работе печати: создать специальное учреждение для управления работой печати и организовать кружок писателей, срочно составить планы работы работников печати».

А как профессионально работала редакция! Интерактив в работе с аудиторией — пожалуйста: поскольку уровень грамотности населения был примерно нулевым, в газете публиковались уроки правописания с домашними заданиями, которые начинающие читатели приносили на проверку прямо в редакцию. Любопытное объявление от редакции газеты: «В дальнейшем, кроме постоянного выпуска специальных уроков по тувинской письменности, будут выпускаться и интересные сочинения по новому алфавиту. Материалы, слова, вышедшие в этом номере газеты, являются необходимыми для науки, культуры и политики, для составления нужных терминов и для составления словарей. На самом деле, эти слова необходимы для перевода с тувинского на зарубежные языки или наоборот. Редакция газеты уведомляет товарищей читателей о том, что напечатанные на тувинском языке материалы, слова могут быть по диалекту, по мелодичности не совсем понятными. Если читатель не согласен с этими понятиями, словами, нужно прийти в редакцию газеты со своими предложениями, советами, поправками. Они полезны и необходимы для составления словарей, официальных терминов по политике и для выпуска учебных пособий, книг, художественной литературы и, конечно, для развития культуры тувинского языка. Уведомляем читателей о том, чтобы обратили внимание на странные новости и интересные факты. Для публикации таких новостей можно использовать монгольскую и тувинскую письменности. Редактор газеты Шагдаржав, ответственный секретарь Гомбойн. Напечатано 1500 экземпляров».

И знаете, нисколько не сомневаюсь, что и тогда читать газету начинали с последней полосы, где печатались слухи, проходившие под рубрикой «Странные новости». Вот, например: «Опыт на баране. Говорят, по разведению овец в центральной области СССР в Ширнучумани профессор Воронов провел исследование и были привиты 60 овец на омоложение. После чего у овец рост шерсти удвоилась, масса тела на 35 процентов добавилась и ягнята стали намного здоровее». Подпись: Любопытный человек.