У 22% сотрудников медиа сейчас совсем нет работы

16% сотрудников СМИ продолжают приезжать на работу в офис, 59 — работают из дома (для 15% опрошенных в этой группе такой формат действовал и до введения режима самоизоляции). 22% опрошенных отметили, что сейчас у них работы нет совсем. Таковы результаты исследования рынка трудна в сфере СМИ, проведенного порталом mediajobs.ru среди своей аудитории.

Кроме того, выяснилось, что 59% респондентов из сферы СМИ отметили снижение количества вакансий в своей отрасли за последнее время. Отдельные респонденты в этой группе также жаловались на сложности с трудоустройством, сокращение объемов работы и зарплат: «Перевели на удаленную работу и снизили зарплату до МРОТ», «Отменились командировки. Стало очень мало съемок», «Если раньше работала 5-6 дней в неделю, сейчас 2-3 дня в неделю», – рассказали участники опроса.

По мнению Натальи Сторожевой, генерального директора центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива», «постепенно, возможно к началу 2021 года, деловая активность восстановится и компании вернутся к прежнему уровню продаж, производства, планам по развитию. И тогда для специалистов снова будут открываться «окна возможностей», можно будет строить планы по развитию карьеры, искать работу не только «денежную», но и перспективную, интересную, творческую. А сейчас нужно просто удержаться в рынке».