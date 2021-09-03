У The Bell взломали почту, с которой призвали к бойкоту выборов

Редакция The Bell сообщила, что их электронный почтовый ящик взломали и отправили с него подписчикам провокационные тексты. Об этом 2 сентября сообщается в телеграм-канале издания.

Расследованием атак на сайт The Bell займется международная компания Group-IB, которая специализируется в области киберпреступлений. Об этом у себя в фейсбуке написала гендиректор издания Елизавета Осетинская. Сейчас эксперты выполняют работы по анализу и локализации инцидента. Осетинская не исключила, что по итогам проверки редакция подаст заявление в полицию.

В утренней рассылке издания говорилось, что оно «в условиях жесткого давления на свободные СМИ поддерживает бойкот выборов в Государственную думу и призывает всех поступить так же», пишет «Коммерсантъ» и приводит скриншот письма. В нем предлагаются способы бойкота выборов и содержится призыв выйти на одиночные пикеты в день голосования.

Елизавета Осетинская прокомментировала происшествие у себя в фейсбуке: «От себя добавлю, что это совершенно откровенная провокация, цель которой — натянуть нам политическую деятельность, который мы не занимались, не занимаемся и не собирались». «The Bell — бизнес-издание и ценно своим подписчикам именно этим. Надеюсь на ваше понимание, друзья», — напомнила она.