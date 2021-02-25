У бывшего главреда газеты «Вперед» из Батайска прошли обыски

Бывший главный редактор и директор батайского информагентства «Вперед» (Ростовская область) Елена Пивоварова была госпитализирована после обыска в ее квартире, сообщает телеканал «Дождь». Вопрос о ее увольнении поднимался во время декабрьской пресс-конференции Владимира Путина.

Адвокат Пивоваровой Ирина Боголепова сообщила, что хотя не может утверждать однозначно, но по всем признакам состояние ее подзащитной похоже на инсульт — у Пивоваровой парализовало часть тела и лица. Женщине стало плохо после того, как следователь во время обыска, который начался в 6 утра, посоветовал искать сиделку для ее отца-инвалида, так как она еще долго его не увидит.

Вопрос об увольнении Елены Пивоваровой по требованию городской администрации подняла 17 декабря на пресс-конференции президента журналистка ростовской газеты «Наше время» Вера Южанская. Президент поручил губернатору разобраться. «Если губернатор не справится, я помогу», — заявил тогда Путин.

Пивоваровой вменяют растрату 396 тысяч, которые она якобы похитила с расчетного счета издания. На момент обыска ни адвокат, ни ее подзащитная не были ознакомлены с постановлением о возбуждении уголовного дела.

Как предполагает адвокат. дело могли возбудить из-за конфликта журналистки с администрацией города.